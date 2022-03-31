الدوما الروسي يدرس استدعاء نجل بايدن للشهادة في قضية المختبرات البيولوجية بأوكرانيا

قالت رئيس مجلس الدوما الروسي، إيرينا ياروفايا، إن لجنة تحقيق برلمانية روسية، تدرس إمكانية دعوة نائبة وزير الخارجية الأمريكي، فيكتوريا نولاند وهانتر بايدن، نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن، للإدلاء بشهادتهما بشأن المختبرات البيولوجية في أوكرانيا.

وحسب وكالة الأنباء الروسية “تاس”، قالت ياروفايا: "في وقت سابق، أعطى رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين... تعليمات للنظر، من بين الأولويات القصوى، في إمكانية دعوة مسؤولي الولايات المتحدة للتوضيح، والذين، وفقا للمعلومات العامة التي أبلغت عنها كل من المصادر الأجنبية والمصادر الروسية، بأن لديهم المعرفة والفهم والعلاقة بهذه القضية”.

وأضافت: “لذلك، صدرت اليوم تعليمات للجنة بالبدء في العمل على مسألة إمكانية دعوة نولاند وبايدن الابن".