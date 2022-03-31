النواب يناقش طلب النائب ابراهيم الديب بشأن زراعة الذرة المعالجة وراثيا

شهدت لجنة الزراعة بمجلس النواب مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب إبراهيم محمد الديب وسط تفاعل كبير من ممثلي وزارات الزراعة والصحة والبيئة واتحاد منتجي الدواجن والشركات المنتجة للذرة في مصر والعالم، حيث دارت مناقشات عميقة من رئيس وأعضاء لجنة الزراعة، وإشادة كل المهتمين بأهمية هذا الموضوع لحل أزمة الأعلاف والزيوت ومن ثم الأمن الغذائي القومي.

وجاء طلب الإحاطة المقدم من النائب للمطالبة بالسماح بزراعة الذرة المعالجة وراثيا، لحل أزمة عدم جدوى زراعة الذرة للفلاح المصرى، عن طريق السماح بإدخال الذرة المعالج وراثيا للاستفادة من الانتاجية العالية والمحتوى العالي للبروتين.

وفي الوقت نفسه أكد النائب إبراهيم الديب مرارا وتكرارا على أن صحة المواطن المصرى خط أحمر، وأن الزراعة يجب أن تكون تحت إشراف كامل وبعد اختبارات تضمن صحة المواطن.

وخلال الاجتماع طالب الديب، بالسماح باستيراد كميات تجريبية، وتكليف كليات الزراعة والمراكز البحثية المتخصصة، وعمل فريق عمل مشترك ممثل من كل الأطراف المعنية.

كما اقترح النائب استهداف زراعة المساحات المستصلحة حديثا والمطوب زراعتها، مؤكدا أنه من أجل الخروج بتشريع محترم يجب أن يكون بناءً عن تجرية عملية.

واقترح الديب أنه في حال السماح بزراعته يكون بنظام الزراعة التعاقدية حتى يمكن تتبعه بالكامل.

وأوضح الديب أنه قبل اتخاذ أي إجراء تشريعي يجب ان يتم عمل حوار مجتمعي لعرض النتائج .

وطالب الديب الحكومة بتقديم تشريع يرشد هذه الزراعة على وجه السرعة.

جدير بالذكر أن النائب تقدم بطلب إحاطة موجه إلى وزير الزراعة ورئيس مركز بحوث الذرة، بشأن عدم السماح للمزارعين بزراعة تقاوي الذرة الصفراء المعدلة وراثيا في مصر، والاستفادة من إنتاجيتها العالية ومحتواها العالي من البروتين، على الرغم من السماح باستيراد كميات هائلة «أكثر من 11 مليون طن سنويا» من نفس النوع لإدخالها في صناعة الأعلاف الخاصة بالدواجن والماشية.