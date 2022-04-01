مرسيدس تختبر طرازات هاتشباك وسيدان من A-Class.. صور

سيحصل الجيل الحالي من مرسيدس بنز الفئة A الذي ظهر لأول مرة في طراز عام 2019 على إعادة تصميم منتصف الدورة، وكانت شركة صناعة السيارات الألمانية تختبر أسطولًا كاملاً من نماذج الاختبار من الفئة A، حيث التقط الصور الجديدة مجموعة A-Class بأكملها طراز الحلبة، والسيدان، والهاتشباك، ونموذجان من AMG الافضل تجهيزاً.

مرسيدس تختبر طرازات هاتشباك وسيدان من A-Class

تظهر لقطات التجسس الجديدة السيارات وهي ترتدي القليل من التمويه، حيث يتم تغطية أجزاء فقط من الواجهات الأمامية والخلفية، وذلك اعتمادًا على الطراز، وتتخذ مرسيدس منهجًا تقليديًا لتحديث الفئة A، وتعديل التصميم.

مرسيدس تختبر طرازات هاتشباك وسيدان من A-Class

سترتدي الفئة A الجديدة شبكًا جديدًا، بينما تستخدم متغيرات AMG طراز Panamericana وستتلقى المجموعة بأكملها مصابيح أمامية محدثة ورسومات جديدة للمصابيح الخلفية، حيث إنه يعتبر تحديث دقيق عبر النطاق لا يتغير كثيرًا من الداخل أيضًا. ومع ذلك، تحصل الفئة A على وحدة تحكم مركزية ولوحة أجهزة معدلة لتتماشى مع أحدث برامج المعلومات والترفيه MBUX للعلامة التجارية.

مرسيدس تختبر طرازات هاتشباك وسيدان من A-Class

من المحتمل أن تعني التحديثات المرئية المتواضعة أن السيارة ستحصل على تحديثات متواضعة لمجموعة نقل الحركة إذا تلقت أي تحديثات على الإطلاق، ويمكن لمرسيدس الحفاظ على المحصول الحالي من المحركات دون تغيير.

ستستمر مرسيدس في تقديم متغيرات AMG A35 و AMG A45 حيث تتميز سيارة A35 الحالية بشاحن توربيني سعة 2.0 لتر رباعي الأسطوانات ينتج 302 حصانًا (225 كيلووات) وعزم دوران يبلغ 295 رطلاً (400 نيوتن متر).

مرسيدس تختبر طرازات هاتشباك وسيدان من A-Class

يجب أن يحمل المحرك المحدث نفس المحرك، إنها نفس الأخبار بالنسبة لسيارة AMG A45 التي تتميز أيضًا بمحرك توربو 2.0 لتر ، لكنها تنتج ما يصل إلى 416 حصان (310 كيلوواط) وعزم دوران 369 رطل قدم (500 نيوتن متر) في شكل A45 S، بينما لا يتوقع أي تغييرات للطرازين A45 و A45 S.

مرسيدس تختبر طرازات هاتشباك وسيدان من A-Class

نتوقع أن تكشف مرسيدس عن مجموعة A-Class المحدثة في وقت ما من هذا العام قبل طرح السيارة الصغيرة للبيع لعام 2023 ومع ذلك لن يتم طرحها للبيع هنا حيث تخطط مرسيدس لسحب الطراز من الولايات المتحدة بعد عام 2022، وستقدم مرسيدس للمشترين الأمريكيين CLA رغم ذلك.