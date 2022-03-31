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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

اتحاد المصريين بالسعودية: توطين مهن المدن الترفيهية والموسمية

السعودية
السعودية

قال عادل حنفى نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية إن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودي المهندس أحمد بن سليمان الراجحي أصدر قرارًا بتوطين المدن الترفيهية المستقلة بذاتها والموسمية ومراكز الترفيه العائلي بنسبة 70% وتوطين المدن الترفيهية داخل المجمعات التجارية المغلقة بنسبة 100% لتقتصر على السعوديين فقط اعتبارًا من 27 صفر 1444 الموافق 23 سبتمبر 2022 .

وأوضح حنفي أنه جاء بالقرار الصادر أن هذا التوطين يأتي حرصًا من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على توفير فرص عمل محفزة ومنتجة للمواطنين والمواطنات في مختلف مناطق المملكة ، ورفع مستوى مشاركتهم في سوق العمل وتعزيز مساهمتهم في المنظومة الاقتصادية .

واختتم حنفي أن أبرز المهن المستهدفة في القرار : ( مدير فرع ، مدير قسم ، مشرف قسم ، مساعد مدير فرع ، مشرف صناديق المحاسبة ، خدمة العملاء ، أخصائي مبيعات ، أخصائي تسويق ). 

واستثنى القرار عددًا من المهن من أبرزها: ( عامل نظافة ، عامل الشحن والتفريغ ، مشغلو الألعاب النوعية التي تتطلب مشغلين بكفاءات وشهادات تخصصية ). 

السعودية توطين المدن الترفيهية وزارة الموارد البشرية المملكة الإتحاد العام للمصريين بالسعودية

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