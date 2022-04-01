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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الضرائب: إطلاق منظومة الإيصال الإلكتروني بمنافذ البيع أول أبريل

صدى البلد

 قال صلاح إسماعيل مدير إدارة الاتفاقيات وتبادل المعلومات بمصلحة الضرائب، إن وزارة المالية أعلنت إطلاق منظومة الإيصال الإلكتروني بمنافذ البيع أول أبريل، موضحًا أن هذا الموضوع بدأ تجربته مع الشركة المنفذة. 


وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " مساء دي إم سي" تقديم الإعلامي رامي رضوان، المذاع على قناة دي إم سي، أنه من الأسبوع المقبل، يستطيع المواطنين التسجيل والدخول على هذه الشبكة.


ولفت إلى أن هناك أكثر من طريق للارتباط بالشبكة، منها التسجيل فى منظومة الفاتورة، وأن هناك قاعدة بيانات موحدة، أكد أن ما يحدث سيكون مثل ما تم فى الفاتورة الإلكترونية فى 2020، فالمواطن يستطيع من خلال الموبايل، أو من خلال الذهاب لمنافذ مصلحة الضرائب.


وأشار إلى أن هذه المنظومة ستكون إجبارية، و الجميع سيسجل من عليها، لحصر السوق الموازي.


وقد قال محسن الجيار مدير خدمة الممولين في مصلحة الضرائب، إن منظومة الإيصال الإلكتروني ما هي إلا امتداد طبيعي لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، والتي تستهدف إلى تغطية جميع أنواع التعاملات التجارية الخاصة بالسلع والخدمات، أن الإيصال الإلكتروني سيتوفر في كافة المنشآت فور تعميمه، منوها بأن الفرق بين الإيصال الإلكتروني والفاتورة العادية هو أن الإيصال الإلكتروني سيمر على مركز تابع للحكومة وسيتم مراجعة التعامل واعتماده قبل الحصول على الإيصال النهائي.

وأكمل: المنظومة تعمل على تحقيق العديد من الوائد سواء للدولة أو المواطن، منوها بأن النظام المركزي سيكون مسؤول عن رصد منظومة الإيصال الإلكتروني.

وشدد على أن تطبيق منظومة الإيصال الإلكتروني ستعمل على حماية حقوق المواطن، في حالة نشوب نزاع أو مشكلة خلال البيع.

مصلحة الضرائب الضرائب وزارة المالية المالية منظومة الإيصال الإلكتروني الإيصال الإلكتروني

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