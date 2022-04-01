عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

مدبولي: تكليف رئاسي بسرعة إعداد "سياسة ملكية الدولة" لتمكين القطاع الخاص..ونواب:يقوم بالدور الأكبر فى مصر مع الحكومة..وسيطمئن أصحاب الأموال

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء

رئيس الوزراء: يتم إعداد استراتيجية قومية لتمكين القطاع الخاص

برلمانى: تعاون القطاع الخاص مع الحكومى يخفف العبء على الموانة العامة للدولة

نائب: يجب تكاتف القطاع الحكومى والخاص بهدف دفع الإقتصاد المصرى إلى الأمام

 

أكد عدد من النواب أن الدولة منحت القطاع الخاص خلال الفترة الحالية دور حقيقى بجانب الحكومة ، مما يطمئن أصحاب الأموال ، وأشاروا إلى أن هناك تشريعات صدرت من البرلمان تمنح القطاع الخاص الإشتراك مع القطاع الحكومى فى المشروعات مما يخفف العبء على الموازنة العامة للدولة.

 

فى البداية قال النائب ياسر عمر ، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن القطاع الخاص يقوم بالدور الأكبر فى مصر خلال الفترة الحالية ، خاصه فى ظل اهتمام القطاع الخاص بمشروعات البنية التحتية.

 

وأشار عمر فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن هناك تشريعات صدرت من البرلمان تمنح القطاع الخاص الإشتراك مع القطاع الحكومى فى المشروعات وهو أمر جيد ، مما يخفف العبء على الموازنة العامة للدولة ، مما يزود من الفرص الإستثمارية فى القطاع الخاص والأجنبى.

 

وقال النائب إبراهيم عبد النظير ، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان إن الدولة منحت القطاع الخاص خلال الفترة الحالية دور حقيقى بجانب الحكومة ، مما يطمئن أصحاب الأموال ، خاصه وأن الدولة وحدها لا يجب أن تواجه.

 

وأكد عبد النظير فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"  ضرورة تكاتف عنصرى الدولة وهما القطاع الحكومى والخاص بهدف دفع الإقتصاد المصرى إلى الأمام خلال الفترة المقبلة.

 

وتابع: البرلمان أصدر قانون يشرك القطاع الخاص مع الحكومة  فى البناء والتنمية للدولة ، مما يعطى حافز لأصحاب رؤوس الأموال ، خاصه بعد هروبها من مصر ، ويجتذب رؤوس أموال عربية وأجنبية بهدف تعظيم إيرادات الدولة.

 

وكان قد عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس الخميس، اجتماعا لاستعراض إجراءات تنشيط البورصة المصرية وجذب الاستثمارات الأجنبية، وذلك بحضور كل من الدكتور محمد معيط، وزير المالية، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتور محمد فريد صالح، رئيس البورصة المصرية، وشيرين الشرقاوي، مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية، ومي عادل، مستشار وزير المالية للأسواق المالية.

 

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بسرعة الانتهاء من وثيقة "سياسة ملكية الدولة"، والتي يأتي إعدادها في إطار إعداد استراتيجية قومية لتمكين القطاع الخاص، وتحديد أنشطة تواجد الدولة والقطاع الخاص، وسرعة إطلاقها. 

 

وأشار إلى أنه تم عرض أبرز ملامح هذه الوثيقة على مجلس الوزراء أمس، ومن المقرر إطلاقها قريبًا، كما أن هناك تكليفا آخر من الرئيس بدعم البورصة المصرية، بما يسهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية، ومن ثم فالحكومة تعمل على اتخاذ عدة إجراءات تحفيزية خلال هذه الفترة، من خلال وضع خريطة طريق لتحقيق هذه المستهدفات.

 

وخلال الاجتماع، تم استعراض عدد من المقترحات والأفكار التي من شأنها أن تسهم في زيادة وجذب الاستثمارات المختلفة، سواء من الداخل أو من الخارج، بما يسهم في تنشيط البورصة المصرية.

 

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن هناك حزمة من المحفزات المقترحة لتنشيط البورصة يتم مراجعتها حاليا، بعد الانتهاء من استعراض الملاحظات التي أبداها عدد من الوزراء أثناء عرضها على مجلس الوزراء، لافتا في هذا الصدد إلى أنه سيتم الإعلان عنها خلال الفترة القريبة المقبلة.

القطاع الخاص ياسر عمر الموازنة لجنة الخطة الحكومة السيسي نادر سعد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اتحاد الكرة يكشف آخر تطورات إعادة مباراة مصر و السنغال

مفاجأة| مصر لديها فرصة.. من يلعب في كأس العالم حال استبعاد إيران ؟

هل تحدث معجزة؟.. شوبير: مباراة مصر والسنغال تعاد في حالة واحدة

"فودافون": مكالمات مجانية وإعفاء من رسوم الإنترنت لـ10 ملايين عميل تأثروا بالعطل

استقرار الدولار.. أسعار العملات الأجنبية في البنك الأهلي اليوم الجمعة

منتخب مصر يتقدم في التصنيف العالمي لـ الفيفا

تطبق بدءًا من اليوم.. قرارات جديدة للحكومة تزامنا مع شهر رمضان

تقرير المباراة يحكم| فيفا يفتح تحقيقًا في ملف تجاوزات لقاء السنغال ومصر

ترشيحاتنا

الزمالك يستضيف ساجرادا في مباراة تحصيل حاصل بـ دوري أبطال إفريقيا

الرئيس السيسي يوقع قانونا بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية

الري: تجديد اعتماد مركز التدريب الإقليمي كجهة معتمدة لدى اليونسكو لثماني سنوات

فاروق الباز: مناهج كلية العلوم جامعة عين شمس تواكب ما درسته في أمريكا

200 جنيه شهريا لـ الدكتوراه.. حوافز للتميز العلمي بقانون الخدمة المدنية

الذروة يوم السبت .. الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الأسبوع الأول من رمضان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نادين فى حوارلـ صدى البلد : خضعت لـ كورس فى الرسم بسبب "مين قال".. ووافقت على العمل قبل قراءته .. وأتابع سويتس وبطلوع الروح في رمضان

فى عيد ميلاد جومانا مراد .. فقدت ابنتها وعشقها لمصر جعلها تتقن اللهجة

رمضان 2022 .. التفاصيل الكاملة لـ يوتيرن وقنوات عرضه

مسلسلات رمضان 2022..كل ما تريد معرفته عن مسلسل دايما عامر وقنوات عرضه

فيديو

مرتضى منصور يرد على العضوة صاحبة الشعر الأحمر.. فيديو جراف

هل يلعب منتخب مصر في كاس العالم؟.. فيديو جراف

لا يوجد تخفيف احمال ..الكهرباء تطمئن المواطنين خلال شهر رمضان وتقدم نصائح للترشيد

القرآن العظيم .. برنامج للدكتور علي جمعة على صدى البلد في رمضان

المزيد

ساحة رأي

نفرتيتي.. جميلة الجميلات

د.أحمد علي سليمان يكتب.. كيف نتوضأ لشهر رمضان؟

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

د. صفوت عمارة يكتُب: رمضان منحة إلهيَّة للمسلمين

حتشبسوت درة الأميرات

د/ هنيدي عبد الجواد يكتب: دور الفتوى الإلكترونية في مواجهة التغير المناخي وأثره على التنمية المستدامة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

بوجي وطمطم

عبدالمعطى أحمد

أهلا رمضان

المستشار أسـامة الصعيدي

المُغفلون والجهل بالقانون

د.هادي التونسي

الطريق إلى الهُدى

محمد مندور

التصالح مع كوكب الأرض

د. ماريان جرجس

بوصلة المواطن المصري لكل ما يجري

إلهام أبو الفتح

حالف بربي أرفع راية بلادي!

كريمة أبو العينين

كلمنى وإيدك وراك

اﻟﻤﺰﻳﺪ