كل من فقد الرعاية الأسرية.. التضامن: الاحتفال بيوم اليتيم فكرة مصرية خالصة

قال أحمد حواش، عضو اللجنة العليا للأسر البديلة بوزارة التضامن، إن الاحتفال بيوم اليتيم شهد تطورا واضحا، منذ إطلاقه عام 2004، متابعا: الاحتفال بيوم اليتيم فكرة مصرية خالصة.



وأضاف "أحمد حواش" خلال حواره ببرنامج "صباحنا مصري" المذاع على قناة "أخبار مصر"، أن الاحتفال بيوم اليتيم ساهم كثيرا في إظهار وإبراز كفالة اليتيم، متابعا: الدولة المصرية نجحت في نشر فكرة الاحتفال بيوم اليتيم والاهتمام بالكفالة.



وأوضح أن الجمعيات الأهلية الخاصة بالأيتام تعمل تحت مظلة وزارة التضامن، من أجل نشر فكرة الاحتفال بيوم اليتيم ونشر فكرة كفالة الأيتام، متابعا: اليتيم هو كل من فقد الرعاية الأسرية، ونسعى إلى تعميم تلك الفكرة في كل العالم.



واسترسل: "ليس شرط أن يكون اليتيم هو من فقد والده ووالدته..بل اليتيم هو كل من فقد الرعاية الأسرية"، متابعا: برامج الكفالة تستهدف الأطفال مجهولي النسب بشكل عام، و معلومي النسب والمتخلى عنهم بشكل خاص".