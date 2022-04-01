بيراميدز 2011 بطل منطقة القاهرة

توج فريق نادي بيراميدز مواليد ٢٠١١ بلقب بطولة منطقة القاهرة لكرة القدم، بعد الفوز على انبي في المباراة النهائية بهدف دون مقابل، ليمنح الفريق اللقب.

وفاز الفريق في طريقه نحو لقب البطولة، على النادي الأهلي في الدور نصف النهائي بهدفين دون مقابل، قبل أن ينتصر على انبي ويتوج بالبطولة.

يقود قطاع الناشئين بنادي بيراميدز، الكابتن معتصم سالم مساعد المدير الرياضي، والكابتن أحمد فهيم مدير قطاع البراعم، ومحمود بدوي المدير الإداري للقطاع، ويقود فريق ٢٠١١ فنيا، توفيق عيد المدير الفني، وأحمد شريف المدرب العام، وحازم خيري إداري الفريق، والدكتور مصطفى نصر طبيب الفريق.

ويمثل الفريق اللاعبون:

رشاد عصام، ومصطفى عطية، ويوسف محمود، وحمزة عبد اللطيف، وعبد الله حلمي، وزياد أيوب، والسيد عماد، ومهند محمود، وسامي فايز، ومحمد أحمد، ومصطفى على، وعبد الرحمن خالد، وعمر رجب، وياسين هاني، وإسماعيل أحمد، وأدهم صبري، ومروان معتصم، ومحمد عبد الستار، وعبد الرحمن محمد، وأدهم أنسي، ومحمد طارق، ومعاذ نجدي، وحمزة إبراهيم، ويوسف السيد، وآدم عبد الله، ومحمود صابر، وأحمد صابر، وأحمد زكريا، وآدم فتح الله.