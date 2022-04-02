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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محمد سلام: "هدرس" في الكبير أوي 6 أعادتني لـ 12 عام ماضية

الفنان محمد سلام
الفنان محمد سلام

كشف الفنان محمد سلام: تفاصيل دوره في مسلسل الكبير أوي   في الجزء السادس قائلاً : " شخصيتي في الكبير أوي بالجزء السادس لن يكون بها تطور كبير في الأحداث.

تابع في مداخلة خلال برنامج "كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة  ON: سأكون مرتبطا بشخصية جوني في الكبير أوي.. في النص هيحصل حجات بيني وبينه.


وأوضح أن أول يوم تصويرله في الكبير أوي عملت شعري وشنبي رجعت لأكثر من 12 سنة قائلاً : "م: أول جزء من الكبير أوي كان في 2011 وحسيت أني رجعت تاني بالزمان والجزء الخامس من الكبير أوي كان 2015.. وبقالنا 7 سنين.


أتم "أول ما بدأنا تصوير في الكبير أوي 6 حسيت كأن الشخصية لسه عاملينها من يومين.

محمد سلام الإعلامية لميس الحديدي لميس الحديدي كلمة أخيرة شخص

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