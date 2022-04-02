رحمة أحمد: أظهر في الكبير أوي 6 بشكل مختلف ملهوش علاقة بهدية

كشفت الفنانة رحمة أحمد التي ستحل في دور زوجة الفنان أحمد مكي في مسلسل "الكبير أوي" في الجزء الثالث بعد دور هدية الذي قامت به الفنانة دنيا سمير غانم على مدار الأجزاء السابقة من العمل تفاصيل دورها في الجزء السادس قائلة: كنت ولازلت قلقانة من المقارنة بالفنانة دنيا سمير غانم في حجمها كنجمة ولي الشرف أن أقارن بها ".



تابعت في مداخلة خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON:بسال نفسي ياترى الناس منتظرة إيه ؟ وهتقارن بيني وبين دنيا سمير غانم إزاي ؟ كل ده في بالي وربنا يستر ".



ورداً على سؤال الحديدي قلقانة من إيه ؟ أنتي زوجة جديدة لترد رحمة قائلة : " لكن الفكرة كلها تتلخص في القلق واللي الناس متوقعاه وهظهر في الكبير أوي 6 بشكل مختلف ملهوش علاقة بهدية.. هيكون اسمي مربوحه"

