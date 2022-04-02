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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

نظرة على سيارة مازيراتي GranTurismo موديل 2023.. صور

نظرة على سيارة مازيراتي GranTurismoموديل
نظرة على سيارة مازيراتي GranTurismoموديل 2023

ستأتي سيارة مازيراتي جران توريزمو الجديدة بتصميم كوبية جذاب مع توفير قوة كبيرة وذلك حسب الصور والتسريبات مما رأيناه حتى الآن في النماذج الأولية المموهة، لأن سجل مازيراتي في التصاميم الجذابة إيجابي بشكل عام، بما في ذلك الجيل السابق من  GranTurismo.

نظرة على سيارة مازيراتي GranTurismoموديل 2023

يستعرض مقطع فيديو جديد من The Sketch Monkey بعض هذه المخاوف، وكل ذلك أثناء صياغة عرض غير رسمي يمكنه معاينة النموذج الجديد باستخدام مزيج من صور التجسس مع بعض تأثيرات Maserati MC20، تم تصوير النموذج القادم بمزيد من التوهج إلى الرفارف الأمامية، ومصابيح أمامية أصغر.

نظرة على سيارة مازيراتي GranTurismoموديل 2023

لا يبدأ بصورة تجسس لـ GranTurismo، حيث انه في كثير من الأحيان يتم تعديل هذه الصور رقميًا "لنزع" غلاف التمويه، وبدلاً من ذلك يعمل MC20 كأساس لهذا العرض، وتُستخدم صور التجسس GranTurismo كمرجع حيث تم تعديل السيارة الخارقة ذات المحرك المتوسط ​​رقميًا لتصبح كوبيه 2 + 2 ذات محرك أمامي، ومع ذلك فإن النتيجة النهائية على الرغم من كونها عرضًا خياليًا من الناحية الفنية يمكن أن تكون معاينة دقيقة للسيارة الجديدة الرائعة من مازيراتي.

نظرة على سيارة مازيراتي GranTurismoموديل 2023

عرضت شركة صناعة السيارات مؤخرًا إعلانًا تشويقيًا للصفقة الحقيقية، جنبًا إلى جنب مع إعلان رسمي بأن إصدارًا كهربائيًا بالكامل من bonkers بقوة 1200 حصان (224 كيلووات) قادم.

نظرة على سيارة مازيراتي GranTurismoموديل 2023

استعرضت مازيراتي سيارة Maserati GranTurismo Folgore في 17 مارس، حيث ظهرت سيارة ترتدي غلافًا بسيطًا للجسم مع خطوط على الظهر ورمح ثلاثي الشعب كبير على الجانب، ليكون بمثابة نوع من التمويه، ولا يزال الغلاف يخفي تفاصيل التصميم، ولأنها سيارة كهربائية مخصصة فإنه لا يحتوي على نفس ترتيب الفتحات في المقدمة، كما أنها تحصل على مجموعة خاصة من العجلات، ولكنها بشكل عام تستعرض الشكل الذي سيبدو عليه نموذج الاحتراق الداخلي.

 

متى تفسح كل التخمينات الطريق للحقائق؟ يجب أن يحدث قريبًا، وربما قريبًا جدًا كان من المفترض في الأصل أن تظهر GranTurismo لأول مرة في أواخر عام 2021 ولكن تم تأجيلها حتى عام 2022. 

نظرة على سيارة مازيراتي GranTurismoموديل 2023

يتوقع أن يكون للإصدار الأعلى نفس الشاحن التوربيني المزدوج سعة 3.0 لتر V6المستخدم في MC20، حيث ينتج 621 حصانًا ( 463 كيلووات)، وسيتبع إصدار فولجور الكهربائي بالكامل في عام 2023.

مازيراتي جران توريزمو كوبية GranTurismo The Sketch Monkey MC20

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