بايدن: أكثر من 30 بلد ستلجأ لـ احتياطها النفطي الاستراتيجي لخفض سعره

عرضت فضائية يورونيوز تفاصيل تصريح الرئيس الأمريكي بايدن أن أكثر من ثلاثين بلدا ستلجأ إلى احتياطها النفطي الاستراتيجي.



أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس الجمعة أن "أكثر من ثلاثين بلدا" ستحذو حذو الولايات المتحدة وتلجأ إلى احتياطها النفطي الإستراتيجي في محاولة لخفض الأسعار.

وفي إشارة إلى مبادرة للوكالة الدولية للطاقة، قال بايدن "هذا الصباح، عقد أكثر من ثلاثين بلدا اجتماعا طارئا وقررت أن تضخ في السوق عشرات الملايين من براميل النفط الإضافية".

وكان الرئيس الديمقراطي قد أعلن أول أمس الخميس أنه سيتم طوال ستة أشهر استخدام مليون برميل يوميا من الاحتياطي الاستراتيجي الأمريكي من النفط.



ويسعى بايدن من خلال هذه الإجراءات إلى الحد من ارتفاع أسعار الخام بعد تعرضه لانتقادات من المعارضة الجمهورية مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية النصفية في نوفمبر.



