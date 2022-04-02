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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

أول أيام رمضان 2022.. مبطلات الصيام ومكروهاته وكل ما يفسد الفريضة

الصيام
الصيام

مبطلات الصيام  من الأمور المهمة التي تهم المسلم أثناء صيام شهر رمضان المبارك، وكذلك باقي أنواع الصيام، ونبرز في هذه السطور مبطلات الصيام والأمور التي تفسده وتفطر المسلم.

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مبطلات الصيام

حذر الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، من الوقوع في عدة محاذير تبطل صوم رمضان، وأوضح أن صوم رمضان يُبطل بتناول الطعام والشراب والعلاقة الجنسية، مؤكدا ضرورة الابتعاد عن مجموعة آفات اللسان مثل الكذب والغيبة والنميمة وشهادة الزور والسب والقذف والغضب لأنها تبطل الصيام.

وقال إن ارتكاب السب والشتيمة يقلل من الأجر ولا يبطل الصوم: «مش وقته»، لافتا إلى أن الصيام لا يجوز للمرأة الحائض والنفاس بينما تفطر المرأة الحامل إذا خشيت على نفسها أو جنينها.

مبطلات الصيام ومكروهاته

وأكد عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أن التراويح أصلها تصلى من المنزل، وسيدنا رسول الله كان يصلي التراويح فى المنزل.

وقال علي جمعة، إن سيدنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم كان يصلي التراويح من المنزل خشية أن تفرض على المسلمين.

ولفت إلى أن سيدنا رسول الله لم يزد فى صلاة التراويح عن 11 ركعة، ففى بعض الأوقات كان يصلي 8 ركعات.

وأشار إلى أن الحرم النبوي والمكي يصلون 20 ركعة،  والمساجد الكبري تصلي 20 ركعة، وأن سيدنا عمر ابن الخطاب كان يصلى 20 ركعة، والأئمة الأربعة مع صلاة 20 ركعة.

وأضاف أنه يجوز قراءة القرآن الكريم من المصحف الشريف فى صلاة التراويح، أو أى صلاة.

وذكر أن زكاة المال على الأغنياء وبنسبة محددة، وزكاة الفطر تكون على جميع المسلمين، وأن الزكاة فريضة لتأليف القلوب، مشيرا إلى أنه يجوز إخراج زكاة المال على التعليم والبحث العلمي.

مفسدات الصوم المتفق عليها

قال الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الفقهاء عدوا أنواعا من المفطرات، ذكروا منها إدخال شيء إلى الجوف.

وأضاف أمين الفتوى، في فيديو على صفحة دار الإفتاء على “فيس بوك”، أن الجوف يبدأ من الحلق، فلو أدخل الصائم شيئا إلى جوفه من منفذ منفتح كالفم والأنف، فإن ذلك يؤدي إلى الإفطار وإبطال الصوم.

وأشار إلى أن الجماع بين الرجل وزوجته، يعتبر من مفطرات الصوم، وكذلك خروج المني عن المباشرة أو بغير مباشرة.

وأوضح أن الاستيقاء وهو محاولة إخراج ما في المعدة بالرغبة يعتبر من المفطرات، وكذلك خروج دم الحيض والنفاس من مفطرات الصوم.

وذكر أن من مفطرات الصوم أيضا، حدوث حالة الجنون للشخص، وكذلك الردة عن الإسلام.

 

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