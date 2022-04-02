أول يوم رمضان.. الأرصاد:موجة شديدة الحرارة وفارق 15 درجة بين النهار والليل

كشفت منار غانم، عضو المركز الإعلامى لهيئة الأرصاد الجوية، عن الظواهر الجوية وتفاصيل طقس اليوم، السبت.

وقالت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، إن الأسبوع الماضى شهد ارتفاعات بدرجات الحرارة وذروتها اليوم، السبت، ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة 36 درجة مئوية.

وأضافت “غانم” أن طقس اليوم يكون شديد الحرارة خلال فترات النهار على القاهرة ومحافظات الوجه البحرى، وجنوب الصعيد، وجنوب سيناء، وزيادة فترات سطوع الشمس نظرا لتأثرنا بكتل هوائية قادمة من الصحراء الغربية وشبه الجزيرة العربية، والتى تعمل بدورها على ارتفاع درجات الحرارة.

وعن التفاوت بين درجات الحرارة بفترات النهار والليل، يصل الفارق إلى 15 درجة مئوية، على أن تكون فترات الليل باردة، خاصة الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر، وتكون الشبورة المائية المسطحات الزراعية وتتلاشى مع ظهور أشعة الشمس.

