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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

23 مليون تصريح.. السعودية: الحجز متاح أمام الراغبين في أداء عمرة رمضان

العمرة - ارشيفي
العمرة - ارشيفي

قال المهندس هشام سعيد، الوكيل المساعد لخدمات الحجاج والمعتمرين والمتحدث الرسمي لوزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية ، أنه تم إصدار أكثر من 23 مليون تصريح عمرة منذ بداية الموسم، مؤكدًا أن الحجز لا يزال متاحًا أمام الراغبين لأداء مناسك العمرة في رمضان.

وأشار خلال مداخلة مع برنامج «120» على قناة الإخبارية إلى أن الوزارة مستعدة لاستقبال كافة  الأعداد وإدارة هذه الحشود، ضمن المحددات والطاقة والخطة التشغيلية.

ولفت سعيد إلى الجهود المبذولة من الجهات الميدانية مثل قوات الأمن الخاصة للحج والعمرة، والرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ووزارة الحج والعمرة من خلال الموظفين الميدانيين.

وأكد المتحدث باسم وزارة الحج أن الراغب في أداء العمرة يمكنه الآن الدخول على تطبيق «اعتمرنا» من خارج المملكة، ثم يقوم بحجز تصريح العمرة والخانة الزمنية قبل قدومه، كاشفا عن استفادة أكثر من 56 دولة من هذه الخدمة حتى الآن.

وأضاف أن هذه الخدمة ستتيح لكافة ضيوف الرحمن معرفة موعد أداء العمرة، ما يساعد على وجود تخطيط سليم للرحلة.

السعودية: حجوزات عمرة رمضان لم تكتمل.. والتصاريح ما زالت متاحة

السعودية تعلن قواعد أداء عمرة شهر رمضان المبارك

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