سلامات عاش من شافك.. قصة سيارة ظهرت فى فوازير رمضان مع يحي الفخراني|صور

هل علينا شهر البركات والرحمات، وقد تزينت الشوارع والقلوب بالبهجة والفرح، فرحة استقبال الشهر الفضيل، تلك التي تُدخل السرور على القلوب وتنقي النفوس من شوائب الدنيا فلا يبقى فيها غير الحب والسلام والرضا بقسمة الله ونصيبه.

حيث ينسى المرء همومه ويداويها بالعبادة وصلة الأرحام، فيجتمع الأقارب والأصدقاء تحت سقف واحد وأمام شاشة واحدة صغيرة، يكمن داخلها سعادة ذلك الشهر، الشاشة الصغيرة التي تحوي على عالم من سحر الألغاز والفوازير الرمضانية معشوقة الأعمال الفنية الرمضانية.

سلامات عاش من شافك.. قصة سيارة ظهرت فى فوازير رمضان مع يحي الفخراني و صابرين

"سلامات عاش من شافك واحشنا بلحك وخشافك .. رمضان كريم يا فل"، فوازير رمضان تشتاق إليها القلوب من عام لآخر، ينتظرها بلهف جموع المشاهدين يتابعون حلقاتها عن كثب يتهامسون إلى تلك الشاشات الصغيرة التي تحوي داخلها الألغاز الساحرة وكأنها كائن حي يتحدث إليهم ويسمعهم بحق، فمن لا يتذكر فوازير نيللي وشريهان وفطوطة وغيرهما الكثير والكثير، ولكن مفاجأة اليوم التي لا يتذكرها البعض والآخر سيندهش كونه أول مرة يسمع بأن القدير يحيى الفخراني كان قد شارك الرائعة الراحلة هالة فؤاد و الفنانة صابرين "والشاطر مين يحل .. سنة حلوة علينا وعلى الكل"، ثلاثين حلقة كاملة من فوازير رمضان في ثمانينيات القرن الماضي تحت مسمى "فوازير المناسبات".

سلامات عاش من شافك.. قصة سيارة ظهرت فى فوازير رمضان مع يحي الفخراني و صابرين



"كل شيء وله مناسبة .. كل واحد وله مناسبة.. تبقى عندك مش مناسبة إنما لغيرك مناسبة"،ما أكثر المناسبات الإجتماعية والدينية في وطننا العربي، لدرجة توجز أنه بكل يوم يمر على العرب يكون هناك إحتفال ما في دولة ما بمنطقة ما لحدث ما، ودورك أنت أن تعرف ما هي هذه المناسبة فهذا هو اللغز الذي تقوم عليه حلقات فوازير "المناسبات"، حلقات غنائية إستعراضية كوميدية يشارك بها مجموعة كبيرة من كبار نجوم الفن ولكن يبقى أبطالها الرئيسيين هم يحيى الفخراني وهالة فؤاد وصابرين.

سلامات عاش من شافك.. قصة سيارة ظهرت فى فوازير رمضان مع يحي الفخراني و صابرين

"كل هلال في ميعاده يطل .. ولا ألف هلال زي هلاله"، يبدو أن فهمي عبد الحميد مخرج فوازير المناسبات قرر أن تحتوي كل مشاهد هذه الحلقات على كل ما يثير تساؤلات المشاهدين، فقد ظهر في التتر الإستعراضي الذي يسبق بداية كل حلقة سيارة تشبه سيارات أفلام الكارتون الأسطورية، ظن الكثير بأنها مجرد "ماكيت" وليست حقيقية ولكن المفاجأة بانها بالفعل كانت أشهر سيارة شبابية في ثمانينيات القرن الماضي، تحمل شعار الأسطورة الخالدة فيات FIAT.

سلامات عاش من شافك.. قصة سيارة ظهرت فى فوازير رمضان مع يحي الفخراني و صابرين

شركة عتيقة ذات تاريخ عريق فهي تعتبر من أقدم شركات صناعة السيارات في العالم، حيث تأسست في العام 1899، على يد واحد من اهم مهندسي الميكانيكا ورائدي صناعة السيارات الإيطالي جيوفاني أنيللي GIOVANNI AGNELLI، والذي وصع استراتيجية منذ اولى لحظات تأسيس هذه الشركة وهي تتبعها بنجاح تام فلا تمر إصداراتها مرور الكرام هكذا أو تأخذ فترة ضجتها وحسب، ولكن تظل إصداراتها متألقة بقوة في منافستها بسوق السيارات العالمي رغم توقف خط إنتاج الكثير منها.

سلامات عاش من شافك.. قصة سيارة ظهرت فى فوازير رمضان مع يحي الفخراني و صابرين

FABBRICA ITALIANA AUTOMOBILI TORINO مصنع السيارات الإيطالية ببلدة تورينو تم إختصارها في كلمة FIAT، التي ظل صداها يتردد في الأفق بنجاحات ساحقة وطرازات لا تشبه غيرها تأخذ الطابع الخاص بتلك الشركة الإيطالية، كطرازها الشبابي الأشبه بسيارات الأفلام الكارتونية والذي ظهر بتتر بداية فوازير المناسبات FIAT X 1\9.

سلامات عاش من شافك.. قصة سيارة ظهرت فى فوازير رمضان مع يحي الفخراني و صابرين

في العام 1972 قررت الشركة الإيطالية فيات FIAT في صناعة طراز يحل محل الإصدار الشبابي الأنيق FIAT SPIDER 850، فأنتجت الطراز FIAT X 1\9 والذي أصدرته بمحرك من تصميم مهندس الميكانيكا الشهير AURELIO LAMPREDI مصمم محركات الـ"سوبر كار" الأشهر FERARRI، واخذت تاقل حركتها من الدفع الأمامي للسيارة FIAT 128.

سلامات عاش من شافك.. قصة سيارة ظهرت فى فوازير رمضان مع يحي الفخراني و صابرين

ظهرت السيارة FIAT X 1\9 في المشاهد الإستعراضية لتتر بداية فوازير "المناسبات" موديل عام 1980، هذه السيارة التي تميزت بهيكلها الشبابي ومفهومها الثنائي الأبواب "كوبيه"، وقد استمدت قوتها من محرك بسعة 1499 سي سي يستطيع أن يولد قوة قدرها 84 حصانًا، وظل خط إنتاج السيارة FIAT X 1\9 مستمرًا حتى إصدار آخر نسخة منها في العام 1989.