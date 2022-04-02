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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

بريطانيا.. احتجاجات تطالب باستقالة جونسون بسبب ارتفاع أسعار الوقود

احتجاجات في بريطانيا
احتجاجات في بريطانيا

خرج آلاف الأشخاص إلى الشوارع في المملكة المتحدة اليوم السبت احتجاجًا على الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة، وتجمع عدد كبير من المحتجين في مظاهرة أمام مقر رئاسة الحكومة البريطانية "10 داونينج ستريت" للمطالبة باستقالة رئيس الوزراء بوريس جونسون.

واندلعت احتجاجات أخرى في مدن من بينها كارديف وبرمنجهام حسبما ذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية.

تأتي الاحتجاجات بعد زيادة كبيرة في سقف أسعار الطاقة يوم الجمعة، مع ارتفاع متوسط ​​فواتير الغاز والكهرباء المنزلية إلى 1971 جنيهًا إسترلينيًا سنويًا. ومع قفزة أخرى متوقعة في أسعار الطاقة في أكتوبر المقبل قد تصل التكلفة إلى 2600 جنيه إسترليني.

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وردد المحتجون شعارات "بوريس ارحل"، ورفعوا لافتات كتبت عليها عبارات "لست صالحا للحكم"، و"ليرحل المحافظون".

ودخلت زيادة أسعار الطاقة بنسبة 54% حيز التنفيذ في المملكة المتحدة أمس الجمعة، في ما تعد أسوأ أزمة تكلفة معيشية تشهدها البلاد منذ 50 عاما، وفقا لخبراء.

وأشار محافظ البنك المركزي الإنجليزي، أندرو بيلي، إلى أن البلاد تواجه أقوى صدمة من أسعار الطاقة منذ سبعينيات القرن الماضي.

ورفع بنك إنجلترا هذا الشهر أسعار الفائدة من 0.5% إلى 0.7% في المملكة المتحدة، وهي ثالث زيادة على التوالي ينفذها البنك لاحتواء التضخم.

من ناحية أخرى أغلق المئات من المحتجين على تغير المناخ محطات النفط في أنحاء بريطانيا أمس الجمعة وصعد بعض أنصارهم فوق ناقلات النفط ضمن حملة لإجبار الحكومة على إنهاء اعتمادها على الوقود الأحفوري.

وأغلقت جماعة (إيكستينكشن ريبيليون)، التي أثارت فوضى مرورية في وسط لندن لعدة أيام قبل ثلاث سنوات، وجماعة أخرى تدعى (جاست ستوب أويل)، مصافي النفط حول لندن وبرمنجهام وساوثامبتون.

وقالت شرطة مقاطعة إسيكس، الواقعة شرقي لندن، إنها تتعامل مع ثلاث حوادث واعتقلت ستة أشخاص.

وتعد هذه الاحتجاجات جزءا من مظاهرات تعتزم جماعة (إيكستينكشن ريبيليون) القيام بها وتقول إن الهدف منها إحداث اضطراب يكفي “لصنع لحظة تحول”.

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