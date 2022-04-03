إلهام شاهين: معرفش مين مي العيدان دي

حلت الفنانة الهام شاهين ضيفة اليوم في برنامج " العرافة " الذى تقدمة الاعلامية بسمة وهبة علي قناه " المحور وتحدثت عن بعض من جوانبها الفنية والحياتية وعلاقتها بالفنانيين نعرض لكم ابرزها :

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إلهام شاهين: الله يحرق السوشيال ميديا بجاز.. ومعرفش مين مي العيدان دي



قالت الفنانة الهام شاهين ، إن الفن لا يرتبط بالدين إلا إذا كان هناك مشهد مخالف " حرام " ، مؤكدة ان شخصية الممثلة في أي عمل فني لا يجب أن ترتبط بالدين .



واضافت الفنانة الهام شاهين ، أنا أكثر الممثلين الذين يشتبكون بالدين وهذا لأني شخصية صريحة ولا أنافق أحد ، مؤكدة أنها تقول ما بداخل قلبها في أي وقت ولا افكر في الكلام .

انتقدت الإعلامية إلهام شاهين، بعض الممارسات المتعلقة بالتعبير عن الآراء على منصات التواصل الاجتماعي «سوشيال ميديا»، موضحةً: «مفيش حد يحاسب حد على دينه، وده الخراب المستعجل اللي جالنا من السوشيال ميديا، كل الناس نصبت نفسها نقاد على كل شيء، كلامنا وأفعالنا، أوصياء علينا، كل واحد يخليه في حاله».



واوضحت الفنانة إلهام شاهين، إن رجلا هاجمها هجوما شديدا بسبب خوفه من أن تقلدها زوجته، موضحةً: "قلت له، أنا بقول أيه أنا بتكلم عن حقوق المرأة.. الناس دي مش عاوزة توعية وإني أتكلم عن حقوق السيدات".

ردت الفنانة إلهام شاهين، على منتقدي مسرحية "المومس الفاضلة"، قائلة: "الجهل بقى، إنهم قالوا بيتكلموا في الجنس، رغم إنها بتتكلم عن العنصرية، مش بتتكلم خالص في أي حاجة فيها جنس، بس مفيش ثقافة! إلهام شاهين عاملة لهم قلق".

ردت الفنانة إلهام شاهين، على انتقادات الإعلامية الكويتية مي العيدان، بعدما طلبت منها أن "تحترم عمرها وتحتشم"، قائلةً: "أنا معرفهاش، معرفش مين مي العيدان دي، بس هي مالها؟! تحاسبيني ليه إني ألبس مفتوح أو مقفول، دي مسألة متخصكيش".

كشفت الفنانة إلهام شاهين، تفاصيل تعرضها لما وصفته لـ"الخيانة العظمي" بسبب نزول حفل عيد ميلادها على السوشيال ميديا.

ردت الفنانة إلهام شاهين، على انتقادات الإعلامية الكويتية مي العيدان، بعدما طلبت منها أن "تحترم عمرها وتحتشم"، قائلةً: "أنا معرفهاش، معرفش مين مي العيدان دي، بس هي مالها؟! تحاسبيني ليه إني ألبس مفتوح أو مقفول، دي مسألة متخصكيش".