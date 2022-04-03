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برلمان

"اقتصادية النواب" تثمن إطلاق أول استراتيجية للتثقيف المالي غير المصرفي

محمد عبد الحميد
محمد عبد الحميد وكيل أول لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان

وصف الدكتور محمد عبد الحميد وكيل أول لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إطلاق الهيئة العامة للرقابة المالية ووزارة الشباب لأول استراتيجية وظنية للتثقيف المالى غير المصرفى، بأنه إنجاز كبير فى مجال التوعية والتثقيف لنشر الوعى والثقافة المالية غير المصرفية، مشيداً بإطلاق الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، لفعاليات أول برنامج تدريبي لتأهيل مدربين مُعتمدين قادرين على القيام بالتوعية المالية يضم مجموعة كبيرة من الشباب من مقر "مجمع المعرفة والثقافة المالية" بالقرية الذكية وذلك تنفيذاً لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لرفع مستويات الثقافة المالية وبناء مهارات فن إدارة الأموال للطلاب والشباب، وتعريفهم بالأنشطة المالية غير المصرفية التي أصبحت متنوعة وكثيرة.

 

وأكد "عبد الحميد" فى بيان، أهمية التعاون بين الهيئة العامة للرقابة المالية ووزارة الشباب فى مثل هذه القضايا الاقتصادية والمالية حتى يكون لدى الشباب المصرى الواعد المعرفة التامة بدور الهينة العامة للرقابة المالية، مشيداً بتأكيد الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بأن التعريف بالأنشطة المالية غير المصرفية التي أصبحت متنوعة وكثيرة ولم تعد تقتصر على الاستثمار في أنشطة سوق رأس المال بل أصبحت تشمل أنشطة التأمين وصناديق التأمين الخاصة والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتمويل متناهي الصغر، بالإضافة إلى نشاط التمويل الاستهلاكي له فوائد عديدة للنظام المالي والاقتصادي يأتي في مقدمتها زيادة معدلات الادخار الوطني مما ينعكس إيجابيًا على معدلات الاستثمار والتشغيل وتفعيل درجة المنافسة والابتكار وتحسين جودة المنتجات، وتحديد أدق للمخاطر وتغطيتها، ومن ثم تحقيق مستويات أعلى من الانضباط واستقرار الأسواق، مع التغلب على "مسايرة التقلبات الدورية" في الإقراض.

 

كما أشاد الدكتور محمد عبد الحميد، بتأكيد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بأن أهداف بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه مع الهيئة العامة للرقابة المالية في الشهر الماضى نشر الثقافة والتوعية بالأنشطة المالية غير المصرفية بين الشباب من مرتادي الأندية الرياضية ومراكز الشباب يمثل إطار للعمل المشترك مع الرقابة المالية لتفعيل الاستراتيجية الوطنية للثقافة المالية غير المصرفية ويأتي ضمن أهداف وزارة الشباب والرياضة للنهوض بجودة حياة الشباب المصري وتطوير مهاراتهم وقدراتهم ومن ضمنها المهارات المالية الأساسية التي تساعدهم في اتخاذ قرارات مالية سليمة تسهم في توعية الشباب بحقوقهم كمتعاملين فى الأنشطة المالية غير المصرفية التي يحتاجونها.

 

وأشاد الدكتور محمد عبد الحميد، بتأكيد الدكتور أشرف صبحى بأن الاستراتيجية الوطنية للتوعية والثقافة المالية غير المصرفية تساعد الشباب على تحقيق الانضباط المالي والتخطيط الشخصي السليم لمستقبل أفضل لهم كما تمدهم بأساليب التعامل مع الأزمات المالية وكيفية استخدام الأدوات المالية غير المصرفية ومن ثم تحقيق الاستقلالية المالية وحماية الشباب من عمليات الاحتيال والنصب المالي من خلال برامج التوعية ، مطالباً من الدكتور محمد عمران عقد المزيد من مثل هذه البرتوكولات مع مختلف الوزارات والجامعات والمؤسسات بالدولة لأهميتها الكبيرة فى دعم الاقتصاد الوطنى.

 

ووجه الدكتور محمد عبد الحميد، التحية والتقدير للدكتور محمد عمران ولجميع القيادات والعاملين بالهيئة العامة للرقابة المالية على جهودهم الكبيرة والنجاحات الكبيرة التى حققتها الهيئة فى التعاون والتنسيق مع مختلف المؤسسات بالدولة لتحقيق أكبر استفادة ممكنة للاقتصاد الوطنى مشيداً أيضاً بالتعاون بين الهيئة ومختلف المؤسسات الاقليمية والعربية والافريقية والدولية.

الهيئة العامة للرقابة المالية وزارة الشباب مجمع المعرفة والثقافة المالية الرئيس عبد الفتاح السيسي القضايا الاقتصادية

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