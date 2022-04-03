عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

لقطات تجسسية.. مرسيدس تختبر الجيل القادم من AMG GT 53 و 63

مرسيدس تختبر الجيل
مرسيدس تختبر الجيل القادم من AMG GT 53 و 63

أعادت مرسيدس بنز في أواخر العام الماضي إحياء سيارة SL Roadster تحت علامة AMG التجارية، يطلق عليها الآن اسم Mercedes-AMG SL، وقد حلت بشكل فعال محل AMG GT Roadster الذي تم إنتاجه من 2015 حتى عام 2021، ومع ذلك فإن اسم GTلا يزال موجودًا في النسخة ذات السقف الصلب.

مرسيدس تختبر الجيل القادم من AMG GT 53 و 63 

ظهرت لقطات تجسسية للجيل الثاني نشرها موقع Motor1  العالمي المتخصص في اخبار السيارات لسيارة مرسيدس- AMG GT كوبيه في بداية العام، ويعد أول GT Coupeالجديد الذي تم رصده كان الإصدار 53، متبوعًا بالطراز 63 الأعلى اداءاً بعد أيام قليلة من المشاهدة الأولية، ولكن في أحدث لقطات التجسس، تقترب سيارة GT من عمليات الاختبار حول حلبة نوربورجرينج.

مرسيدس تختبر الجيل القادم من AMG GT 53 و 63 

تظهر أحدث الصور سيارة GT 53 وهي تخرج من حلبة نوربورجرينج، ومن المفترض أنها تستعد للانطلاق في المسار الصعب، وتتضمن المجموعة أيضًا GT 63التي تقوم بمناورة مراوغة للابتعاد عن المصورين.

 

تشير الصور الحديثة بقوة إلى إعادة تصميم تطوري ومن المحتمل أن تحتوي الكوبيه على تلميحات عن سيارة SL Roadster وقد تحتوي على بعض العناصر من السيارة الخارقة Project One، حيث يوجد هناك أشياء جديدة يمكن رؤيتها هنا، ويبدو أن سيارة GT 53الصفراء ترتدي إصدارات معتمة من عجلات الإنتاج، وهناك لمحة عن لوحة القيادة الخاصة بها، والتي تكشف عن فتحات التكييف المستديرة ذات المظهر الرجعي.

مرسيدس تختبر الجيل القادم من AMG GT 53 و 63 

يمتد الجيل الثاني من جي تي كوبيه على هيكل SL المعاد تجديده، وهذا يعني أن السطح الصلب من المحتمل أن يشارك بعض المكونات مع الجزء العلوي الناعم، ومع ذلك تقول الشركة أن كل سيارة سيكون لها جمهور وهدف مختلف، حتى لو كانت البنية الأساسية لهذه السيارات متطابقة، تدعي الشركة المصنعة أن الاثنين سيشعران بالاختلاف، وتناشد SLأولئك الذين يبحثون عن طراد مفتوح عالي السرعة ومريح، وفي الوقت نفسه تهدف GT إلى إرضاء أولئك الذين يفضلون تجربة قيادة أكثر تركيزًا.

مرسيدس تختبر الجيل القادم من AMG GT 53 و 63 

أما بالنسبة للمحركات فإن AMG هادئة بشأن المواصفات الدقيقة ومع ذلك، هناك فرصة جيدة أن تستخدم GT 53محرك V8سعة 4.0 لتر مزدوج التوربو بتعبئة 469 حصانًا (350 كيلووات)، وفي الوقت نفسه قد يكون لدى GT 63الإصدار الأقوى من محرك V8مزدوج التوربو، حيث ينتج 577 حصانًا (430 كيلووات) هذه الأرقام تأتي من أرقام SL Roadster كما تقول الشائعات أيضًا ان هناك نموذجًا هجينًا يعمل بالكهرباء قادم بقوة 800 حصان (597 كيلووات).

مرسيدس تختبر الجيل القادم من AMG GT 53 و 63 
Roadster amg mercedes مرسيدس نوربورجرينج محرك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استبعاد 4 منتخبات إفريقية من كأس العالم بسبب المنشطات ؟ .. الحقيقة والتفاصيل

كيروش يقدم تقريره للجبلاية.. ومنحه إجازة لحين الفصل في إعادة مباراة مصر والسنغال

الاختيار 3 الحلقة 2.. ماذا قال الرئيس السيسي لرئيس المخابرات قبل عملية الثأر للشهداء

مشاهد غير أخلاقية.. وقف الحلقة الأولى من مسلسل ليلى علوي |فيديو

حقيقة وفاة بكاري جاساما على يد مشجعين في باريس.. القصة الكاملة

أشعلوا النيران في جسده.. إحالة 3 متهمين للجنايات لقتلهم "مصطفى سراج" في دمياط

35 جنيها للبيضاء.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد 3-4-2022

تراجع الدولار والاسترليني.. أسعار العملات الأجنبية في بنك مصر مع ختام الأحد

موضوعات متعلقة

ماكلارين 600LT تتحدى فيراري 812 بمحرك V12 في سباق تسارع حماسي.. فيديو

يملكها شيخ قطري.. سيارة بوجاتي Divo الخارقة تسير في شوارع لندن.. شاهد

أجمل السيارات في العالم.. صور

فيراري 812 كومبتزيوني تظهر لأول مرة في لندن.. شاهد

تويوتا تكشف عن كورولا GR الجديدة حصرياً للسوق الأمريكي.. صور

سيارة 2022 Toyota bZ4X تكتسب مدى كهربائي أطول.. صور

أودي Q5 موديل 2024 الجديدة كليًا بإعادة تصميم كاملة وتقنيات محسّنة.. صور

سيارة فيراري 488 جديدة تتعرض لحادث في لندن بعد قطع ميلين فقط

ترشيحاتنا

فندق أبو ظبي وخلافها مع شيرين رضا .. ماذا قالت فيفي عبده مع ياسمين عز .. فيديوجراف

رامز موفي ستار.. تعرف علي سيارة ياسمين صبري بعد ظهورها مع رامز جلال

الحبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة غش الأغذية بالقانون

15 دقيقة.. الأهلي يهدد مرمى الهلال في صحوة متأخرة

زيلينسكي: يمكن لأوكرانيا التفاوض مع روسيا بعد ضمانات أمنية من دول أخرى

المشوار الحلقة 2.. سر شنطة محمد رمضان ودينا الشربيني وعلاقتها بسرقة الآثار

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشهد زنا وإعلان ملابس داخلية.. ماذا أغضب المصريين في أول رمضان ؟

قبطي يقيم مائدة إفطار للصائمين طوال رمضان بالأقصر

أحمد داود : توقعنا مقارنة النسخة العربي من سوتس بالأمريكي.. أتمنى العمل مع زوجتي.. وٱولادي يتفهمون ظروف عملي (حوار)

في الأصل إغريقي.. فانوس رمضان لا يمكن الاستغناء عنه لاكتمال فرحة الأطفال

فيديو

حقيقة مقتل بكاري جاساما على يد مشجعين جزائريين في باريس.. فيديوجراف

أين أبي هل سيأتي؟ طفل أوكراني يحصد تعاطف الملايين بسبب صراخه

بعد وقف أولى حلقاته.. القصة الكاملة لأزمة مسلسل ليلى علوي

أنا عاملة قلق ومحدش يحاسبني.. ماذا قالت إلهام شاهين لـ العرافة؟

المزيد

ساحة رأي

الدكتور صابر حارص يكتب : والفتنة أشد من القتل

أرواح خلدها رمضان.. خاطرة الإمام الشعراوي -1

يارا زكريا تكتب: رمضان شهر السعادة والاكتفاء بالوهاب

نفرتيتي.. جميلة الجميلات

د.أحمد علي سليمان يكتب.. كيف نتوضأ لشهر رمضان؟

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

اللهم تقبل صيامنا

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 19 "

احمد قنديل

رئيس جامعة بدرجة إنسان

صفوت عمارة

التبشير بقدوم رمضان سنة نبوية

إبراهيم شعبان

اندلعت الحرب فاختفى الوباء.. ماذا حدث للجائحة؟!!

نهال علام

بوجي وطمطم

عبدالمعطى أحمد

أهلا رمضان

المستشار أسـامة الصعيدي

المُغفلون والجهل بالقانون

اﻟﻤﺰﻳﺪ