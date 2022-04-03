لقطات تجسسية.. مرسيدس تختبر الجيل القادم من AMG GT 53 و 63

أعادت مرسيدس بنز في أواخر العام الماضي إحياء سيارة SL Roadster تحت علامة AMG التجارية، يطلق عليها الآن اسم Mercedes-AMG SL، وقد حلت بشكل فعال محل AMG GT Roadster الذي تم إنتاجه من 2015 حتى عام 2021، ومع ذلك فإن اسم GTلا يزال موجودًا في النسخة ذات السقف الصلب.

مرسيدس تختبر الجيل القادم من AMG GT 53 و 63

ظهرت لقطات تجسسية للجيل الثاني نشرها موقع Motor1 العالمي المتخصص في اخبار السيارات لسيارة مرسيدس- AMG GT كوبيه في بداية العام، ويعد أول GT Coupeالجديد الذي تم رصده كان الإصدار 53، متبوعًا بالطراز 63 الأعلى اداءاً بعد أيام قليلة من المشاهدة الأولية، ولكن في أحدث لقطات التجسس، تقترب سيارة GT من عمليات الاختبار حول حلبة نوربورجرينج.

مرسيدس تختبر الجيل القادم من AMG GT 53 و 63

تظهر أحدث الصور سيارة GT 53 وهي تخرج من حلبة نوربورجرينج، ومن المفترض أنها تستعد للانطلاق في المسار الصعب، وتتضمن المجموعة أيضًا GT 63التي تقوم بمناورة مراوغة للابتعاد عن المصورين.

تشير الصور الحديثة بقوة إلى إعادة تصميم تطوري ومن المحتمل أن تحتوي الكوبيه على تلميحات عن سيارة SL Roadster وقد تحتوي على بعض العناصر من السيارة الخارقة Project One، حيث يوجد هناك أشياء جديدة يمكن رؤيتها هنا، ويبدو أن سيارة GT 53الصفراء ترتدي إصدارات معتمة من عجلات الإنتاج، وهناك لمحة عن لوحة القيادة الخاصة بها، والتي تكشف عن فتحات التكييف المستديرة ذات المظهر الرجعي.

مرسيدس تختبر الجيل القادم من AMG GT 53 و 63

يمتد الجيل الثاني من جي تي كوبيه على هيكل SL المعاد تجديده، وهذا يعني أن السطح الصلب من المحتمل أن يشارك بعض المكونات مع الجزء العلوي الناعم، ومع ذلك تقول الشركة أن كل سيارة سيكون لها جمهور وهدف مختلف، حتى لو كانت البنية الأساسية لهذه السيارات متطابقة، تدعي الشركة المصنعة أن الاثنين سيشعران بالاختلاف، وتناشد SLأولئك الذين يبحثون عن طراد مفتوح عالي السرعة ومريح، وفي الوقت نفسه تهدف GT إلى إرضاء أولئك الذين يفضلون تجربة قيادة أكثر تركيزًا.

مرسيدس تختبر الجيل القادم من AMG GT 53 و 63

أما بالنسبة للمحركات فإن AMG هادئة بشأن المواصفات الدقيقة ومع ذلك، هناك فرصة جيدة أن تستخدم GT 53محرك V8سعة 4.0 لتر مزدوج التوربو بتعبئة 469 حصانًا (350 كيلووات)، وفي الوقت نفسه قد يكون لدى GT 63الإصدار الأقوى من محرك V8مزدوج التوربو، حيث ينتج 577 حصانًا (430 كيلووات) هذه الأرقام تأتي من أرقام SL Roadster كما تقول الشائعات أيضًا ان هناك نموذجًا هجينًا يعمل بالكهرباء قادم بقوة 800 حصان (597 كيلووات).