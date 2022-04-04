سعر الدولار فى مصر اليوم الأثنين 4-4-2022

ننشر سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى خلال مستهل تعاملات اليوم الاثنين 4 أبريل 2022 وفقا لآخر تحديث فى البنوك العاملة فى مصر.

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين فى البنك المركزي 18.19جنيه للشراء و 18.32جنيه للبيع .

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين مصرف أبوظبى الاسلامي 18.26جنيه للشراء و 18.36جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين الكويت الوطني 18.24جنيه للشراء و 18.34جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين فى بنوك ( الأهلى ،مصر،أبوظبي التجاري ،التنمية الصناعية ) نحو 18.23جنيه للشراء و 18.33 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين فى بنوك (البركة ،الأهلي المتحد،الشركة المصرفية العربية،العقارى المصرى العربى،مصر إيران للتنمية)18.22جنيه للشراء و18.32جنيه للبيع .

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين فى بنوك ( بلوم ،قناة السويس،التعمير والإسكان ) نحو 18.21جنيه للشراء و 18.31 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الاثنين فى بنوك (كريدى اجريكول، العربى الافريقى الدولى، المشرق،الامارات دبي الوطني، قطر الوطني QNB، اتش اس بى سى HSBC، الإسكندرية،ابوظبى الاول FAB ) نحو 18.20جنيه للشراء و 18.30جنيه.

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين فى بنوك ( ،البنك التجاري الدولي CIB،المصرف المتحد، فيصل الإسلامى، المصرف العربي الدولي)نحو 18.19جنيه للشراء و 18.29جنيه

البنك المركزي

ورفع البنك المركزي فى اجتماع استثنائي مارس الماضى أسعار الفائدة بنسبة 1% واعقبها من طرح بنكى الأهلى ومصر شهادات استثمار بعائد 18% لمدة عام ثم ارتفاع سعر الدولار إلى 18.24جنيه

وفى نوفمبر 2016 أعلن البنك المركزي المصري تحرير سعر الصرف ويعد هذا القرار أهم خطوة في خطوات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي طبقته مصر منذ عام 2014 والذي كان نقطة الانطلاق للاقتصاد المصري نحو النهوض والتعافي وأيضا التصدي للأزمات التي واجهها الاقتصاد العالمي وآخرها أزمة تفشي وباء كوفيد 19 المعرف بفيروس كورونا.

واستهدف قرار تحرير سعر الصرف ضبط منظومة أسعار صرف الجنيه التي تمثل أحد أهم إجراءات عمليات الإصلاح الاقتصادي وعصب برنامج الإصلاح، والتي ساهمت في تحقيق العديد من المكاسب والإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري.

ويقدم مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر شراء الدولار مسجلا 18.26 جنيه للشراء.