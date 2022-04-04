رغم المكسب.. إيهاب جلال: أهدرنا فوزا كبيرا أمام زاناكو

قال الكابتن إيهاب جلال المدير الفني لنادي بيراميدز إن الفوز الذي تحقق على حساب زاناكو الزامبي بهدف دون مقابل، مهم للغاية، في ظل ضرورة إنهاء دور المجموعات بفوز، بغض النظر عن الضمان المبكر لبطاقة اللعب في الدور ربع النهائي من البطولة القارية، مشيرا إلى أن الفريق أضاع العديد من الفرص السهلة وكان بإمكانه تحقيق فوز ضخم إذا ما نجح اللاعبون في تسجيل الفرص التي أتيحت لهم خلال المباراة.

أشار خلال المؤتمر الصحفي إلى أن بيراميدز قدم مباراة قوية، وكان الأفضل طوال اللقاء ولم تكن هناك أي فرص للفريق المنافس، ولولا إضاعة الفرص السهلة لتحقق فوز كبير، وفي كل الأحوال فإنه مطمئن تماما للأداء ولحالة اللاعبين الفنية والبدنية، ولكن أكثر ما يقلق هو إضاعة عشرات الفرص السهلة وهو أمر تكرر كثيرا وسيكون غير مقبول في مباريات لا تكون فيها الفرص كثيرة.

أوضح أنه يعمل مع جهازه المعاون على إنهاء مشكلة إضاعة الفرص منذ اللحظة الأولى ولا بديل عن التدريب المستمر والتعامل مع كل الظروف والتركيز من أجل إنهاء الفرص السهلة بكل قوة، مشيرا إلى أنه من الضروري الحفاظ على التركيز في المرحلة المقبلة في ظل خوض مواجهات غاية في القوة بالدوري وكأس الكونفدرالية ولا يوجد بينها وقت متاح من أجل التدريب، ولابد من عدم استقبال أهداف في الفترة المقبلة واللعب على الفوز في كل اللقاءات.

أشار إلى أنه أشرك عبد الله السعيد في مركز مختلف في المهاجم الصريح وبالفعل قدم مواجهة قوية للغاية وكان قريبا من تسجيل عدة أهداف من فرص عديدة وفي النهاية سعيد للغاية بالأداء واللعب بأكثر من طريقة لعب خلال المباريات وسيكون ذلك فرصة لتنويع طرق اللعب في المستقبل.