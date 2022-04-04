عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رغم المكسب.. إيهاب جلال: أهدرنا فوزا كبيرا أمام زاناكو

صدى البلد

قال الكابتن إيهاب جلال المدير الفني لنادي بيراميدز إن الفوز الذي تحقق على حساب زاناكو الزامبي بهدف دون مقابل، مهم للغاية، في ظل ضرورة إنهاء دور المجموعات بفوز، بغض النظر عن الضمان المبكر لبطاقة اللعب في الدور ربع النهائي من البطولة القارية، مشيرا إلى أن الفريق أضاع العديد من الفرص السهلة وكان بإمكانه تحقيق فوز ضخم إذا ما نجح اللاعبون في تسجيل الفرص التي أتيحت لهم خلال المباراة.

 

أشار خلال المؤتمر الصحفي إلى أن بيراميدز قدم مباراة قوية، وكان الأفضل طوال اللقاء ولم تكن هناك أي فرص للفريق المنافس، ولولا إضاعة الفرص السهلة لتحقق فوز كبير، وفي كل الأحوال فإنه مطمئن تماما للأداء ولحالة اللاعبين الفنية والبدنية، ولكن أكثر ما يقلق هو إضاعة عشرات الفرص السهلة وهو أمر تكرر كثيرا وسيكون غير مقبول في مباريات لا تكون فيها الفرص كثيرة.

 

أوضح أنه يعمل مع جهازه المعاون على إنهاء مشكلة إضاعة الفرص منذ اللحظة الأولى ولا بديل عن التدريب المستمر والتعامل مع كل الظروف والتركيز من أجل إنهاء الفرص السهلة بكل قوة، مشيرا إلى أنه من الضروري الحفاظ على التركيز في المرحلة المقبلة في ظل خوض مواجهات غاية في القوة بالدوري وكأس الكونفدرالية ولا يوجد بينها وقت متاح من أجل التدريب، ولابد من عدم استقبال أهداف في الفترة المقبلة واللعب على الفوز في كل اللقاءات.

 

أشار إلى أنه أشرك عبد الله السعيد في مركز مختلف في المهاجم الصريح وبالفعل قدم مواجهة قوية للغاية وكان قريبا من تسجيل عدة أهداف من فرص عديدة وفي النهاية سعيد للغاية بالأداء واللعب بأكثر من طريقة لعب خلال المباريات وسيكون ذلك فرصة لتنويع طرق اللعب في المستقبل.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استبعاد 4 منتخبات إفريقية من كأس العالم بسبب المنشطات ؟ .. الحقيقة والتفاصيل

كيروش يقدم تقريره للجبلاية.. ومنحه إجازة لحين الفصل في إعادة مباراة مصر والسنغال

مشاهد غير أخلاقية.. وقف الحلقة الأولى من مسلسل ليلى علوي |فيديو

حقيقة وفاة بكاري جاساما على يد مشجعين في باريس.. القصة الكاملة

قبل 7 أبريل ..التموين تناشد المواطنين بضرورة استكمال البيانات لمنع إيقاف البطاقات

35 جنيها للبيضاء.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد 3-4-2022

الاختيار 3 الحلقة 2.. ماذا قال السيسي لرئيس المخابرات قبل الثأر للشهداء

تراجع الدولار والاسترليني.. أسعار العملات الأجنبية في بنك مصر مع ختام الأحد

ترشيحاتنا

أوكرانيا تتهم روسيا بارتكاب "مذبحة مدنية".. موسكو تنكر الإدعاءات

احتفالاتنا محبة وبهجة.. مارينا تحتفل مع طفليها بوليكاربوس وإسكلابيوس برمضان.. شاهد

اقتصاد الإمارات ..أرباح موانئ أبوظبي تقترب من 4 مليارات درهم خلال 2021

موعد أذان الفجر ووقت السحور والإمساك في ثالث ليالي رمضان 2022

مراهقة تثير الجدل بـ سيشن رعب.. اتعرفت بزومبي بورسعيد.. صور

أسعار النفط.. برنت يهبط ويسجل 103.21 دولار للبرميل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشهد زنا وإعلان ملابس داخلية.. ماذا أغضب المصريين في أول رمضان ؟

قبطي يقيم مائدة إفطار للصائمين طوال رمضان بالأقصر

أحمد داود : توقعنا مقارنة النسخة العربي من سوتس بالأمريكي.. أتمنى العمل مع زوجتي.. وٱولادي يتفهمون ظروف عملي (حوار)

في الأصل إغريقي.. فانوس رمضان لا يمكن الاستغناء عنه لاكتمال فرحة الأطفال

فيديو

فندق أبو ظبي وخلافها مع شيرين رضا .. ماذا قالت فيفي عبده مع ياسمين عز .. فيديوجراف

حقيقة مقتل بكاري جاساما على يد مشجعين جزائريين في باريس.. فيديوجراف

أين أبي هل سيأتي؟ طفل أوكراني يحصد تعاطف الملايين بسبب صراخه

بعد وقف أولى حلقاته.. القصة الكاملة لأزمة مسلسل ليلى علوي

المزيد

ساحة رأي

الدكتور صابر حارص يكتب : والفتنة أشد من القتل

أرواح خلدها رمضان.. خاطرة الإمام الشعراوي -1

يارا زكريا تكتب: رمضان شهر السعادة والاكتفاء بالوهاب

نفرتيتي.. جميلة الجميلات

د.أحمد علي سليمان يكتب.. كيف نتوضأ لشهر رمضان؟

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

اللهم تقبل صيامنا

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 19 "

احمد قنديل

رئيس جامعة بدرجة إنسان

صفوت عمارة

التبشير بقدوم رمضان سنة نبوية

إبراهيم شعبان

اندلعت الحرب فاختفى الوباء.. ماذا حدث للجائحة؟!!

نهال علام

بوجي وطمطم

عبدالمعطى أحمد

أهلا رمضان

المستشار أسـامة الصعيدي

المُغفلون والجهل بالقانون

اﻟﻤﺰﻳﺪ