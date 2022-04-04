مبيعات Kia EV6 ترتفع في مارس إلى أكثر من 3000 سيارة.. صور

سجلت كيا أمريكا مبيعات 59.524 سيارة في الولايات المتحدة في مارس، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 10.5 ٪ على أساس سنوي، وعلى الجانب الإيجابي توسعت مبيعات السيارات الكهربائية بنسبة 55٪ على أساس سنوي ووصلت إلى مستوى قياسي في مارس.

قامت الشركة المصنعة الكورية الجنوبية بتسليم 3.156 سيارة كيا EV6، بعد 2.125 لأول مرة في فبراير، وهو ما يمثل 5.3 ٪ من الحجم الإجمالي.

مبيعات Kia EV6 ترتفع في مارس إلى أكثر من 3000 سيارة

في المجموع هناك بالفعل 5281 سيارة كيا EV6 تم تسليمها في الولايات المتحدة، وإذا سمح العرض فقط، فقد تستمر كيا في تسليم بضعة آلاف شهريًا، حيث يزدا الطلب عليها بشكل قوي.

لا تبلغ الشركة المصنعة عن مبيعات الطرز الهجينة الأخرى التي تعمل بالكهرباء أو المكونات الإضافية، حيث يتم احتسابها مع الهجينة التقليدية أو غير القابلة لإعادة الشحن.

تذبذبت مبيعات سيارات كيا نيرو الكهربائية بالكامل في الأشهر الأخيرة عند حوالي 1.000 سيارة فقط شهريًا.

مبيعات Kia EV6 ترتفع في مارس إلى أكثر من 3000 سيارة

المواصفات الفنية لسيارة كيا EV6

تستمد EV6 قوتها من محرك كهربائي منفرد بقوة 170 حصان وعزم 350 نيوتن متر ودفع خلفي، مع فئة أخرى بمحركين كهربائيين وقوة إجمالية 235 حصان وعزم 605 نيوتن متر ودفع كلي.

مبيعات Kia EV6 ترتفع في مارس إلى أكثر من 3000 سيارة

ويأتي التصميم الخارجى للسيارة كيا EV6 الكهربائية موديل 2022 بمصابيح أمامية مذهلة ومصابيح نهارية ليد، وتصميم امامي اطلقت عليه كيا وجه النمر القوي، كما تحصل أيضًا على زجاج أمامي مائل للخلف، وواجهة خلفية جريئة مع مصابيح خلفية ليد بترتيب معقد، بالإضافة إلى خط يمتد على طول الجزء السفلي من الأبواب، وأعمدة C مائلة.

اما المقصورة الداخلية للسيارة EV6 الكهربائية موديل 2022 ستحصل على شاشة منحنية تشمل كلًا من لوحة العدادات الرقمية وشاشة الملاحة، وتتميز أيضًا بمقود مزدوج القضبان يُشبه المستخدم في جينيسيس GV80، في حين يتم التحكم في نظام التدفئة والتهوية وتكييف الهواء من خلال أزرار شاشة لمسية، ونُلاحظ أيضًا أن المقاعد مصنوعة من البلاستيك المعاد تدويره.