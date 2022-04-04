عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الحكومة:التوسع في إقامة المزيد من معارض ومنافذ بيع السلع على مستوى الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء

ترأس الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع اللجنة العليا لمواجهة تأثير الأزمة العالمية على السلع الاستراتيجية لبحث تأثيرات الأزمة على مصر.

استمرار الحملات على الأسواق

يناقش الاجتماع استمرار جهود كافة أجهزة الدولة المعنية، بما يضمن توافر السلع للمواطنين على مدار الفترة المقبلة، والتوسع في إقامة المزيد من المعارض والمنافذ الخاصة ببيع السلع على مستوى الجمهورية، واستمرار حملات الرقابة على الأسواق وتكثيفها، تحقيقاً لانضباطها، وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس منعاً لأي ممارسات احتكارية، أو محاولات لإخفاء وتخزين السلع.

افتتاح معارض أهلا رمضان 

وفي سياق آخر، تم افتتاح معارض "أهلا رمضان" بتخفيضات تتراوح بين 25% إلى 30%، ويشارك في هذا المعرض أكثر من 167 شركة، كما تم الدفع بأكثر من 1300 مجمع استهلاكي يتبع الشركة القابضة وأكثر من 1000 فرع من فروع جمعيتي بهدف القضاء على احتكار السلع أو إخفائها، فضلاً عن توافر أكثر من 167 شادراً و300 سيارة متنقلة على مستوى الجمهورية.

وناشد مجلس الوزراء جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين صفوف المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية في المحافظات، يُرجى الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لـ جهاز حماية المستهلك 19588، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).

الوزراء مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء السلع الاستراتيجية اهلا رمضان جهاز حماية المستهلك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استبعاد 4 منتخبات إفريقية من كأس العالم بسبب المنشطات ؟ .. الحقيقة والتفاصيل

تراجع تاريخي لـ أسعار الذهب.. ومفاجأة في عيار 21 اليوم الاثنين

تأخير الاغتسال من الجنابة في رمضان إلى بعد طلوع الفجر.. هل يبطل الصيام؟

كيروش يقدم تقريره للجبلاية.. ومنحه إجازة لحين الفصل في إعادة مباراة مصر والسنغال

مشاهد غير أخلاقية.. وقف الحلقة الأولى من مسلسل ليلى علوي |فيديو

الإعدام لـ قاتل الطفلة شهد بالمنوفية.. والقاضي: كان نفسنا في عقوبة أشد

حقيقة وفاة بكاري جاساما على يد مشجعين في باريس.. القصة الكاملة

مصير الأهلي .. اتجاه في الكاف لعدم تطبيق الفار في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

ترشيحاتنا

النشرة الدينية.. موعد أذان المغرب البوم.. والإمام الأكبر يوضح سبب عدم استجابة الدعاء.. وما هي الصلاة الوسطى

الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة مستمر حتي الخميس.. والعظمى تصل لـ 41

الكاف: حسم ملعب نهائي دوري أبطال إفريقيا غدا

بعد إعلان إفلاس الدولة.. خبير: مخاطر اقتصادية كارثية تهدد لبنان

سعر ومواصفات هاتف ريلمي Realme GT Neo2

اليوم لعالمي لمكافحة الألغام.. إنشاء ملاعب كرة على أرض مأمونة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أنشطة مكثفة لقيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري خلال شهر مارس.. تفاصيل

فطارك عندنا|لازانيا باللحم المفروم مع كوردن بلو.. والحلو رواني

دراسة تؤكد خطورة نظام العمل 8 ساعات .. يضعف الإنتاجية ويدمر الدماغ

متحور جديد من كورونا يهدد العالم.. منظمة الصحة تحذر من XE

فيديو

صيام الطفل .. السن المناسب وكيفية تدريبه بطريقة صحية

كيف يمكن تعويد الطفل الصغير على الصيام؟.. فيديو

"وجوه" ورامز موفي ستار..أبرز تصريحات حنان مطاوع في حوارها مع صدى البلد

دينا الشربيني: دخلت المستشفى بعد تريقة الناس على نحافتي في الجونة "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

الدكتور صابر حارص يكتب : والفتنة أشد من القتل

أرواح خلدها رمضان.. خاطرة الإمام الشعراوي -1

يارا زكريا تكتب: رمضان شهر السعادة والاكتفاء بالوهاب

نفرتيتي.. جميلة الجميلات

د.أحمد علي سليمان يكتب.. كيف نتوضأ لشهر رمضان؟

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة العمل المصرفي بين العميل والبنك

كريمة أبو العينين

رمضان في مصر حاجة...

إلهام أبو الفتح

اللهم تقبل صيامنا

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 19 "

احمد قنديل

رئيس جامعة بدرجة إنسان

صفوت عمارة

التبشير بقدوم رمضان سنة نبوية

إبراهيم شعبان

اندلعت الحرب فاختفى الوباء.. ماذا حدث للجائحة؟!!

نهال علام

بوجي وطمطم

اﻟﻤﺰﻳﺪ