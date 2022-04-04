الحكومة:التوسع في إقامة المزيد من معارض ومنافذ بيع السلع على مستوى الجمهورية

ترأس الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع اللجنة العليا لمواجهة تأثير الأزمة العالمية على السلع الاستراتيجية لبحث تأثيرات الأزمة على مصر.

استمرار الحملات على الأسواق

يناقش الاجتماع استمرار جهود كافة أجهزة الدولة المعنية، بما يضمن توافر السلع للمواطنين على مدار الفترة المقبلة، والتوسع في إقامة المزيد من المعارض والمنافذ الخاصة ببيع السلع على مستوى الجمهورية، واستمرار حملات الرقابة على الأسواق وتكثيفها، تحقيقاً لانضباطها، وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس منعاً لأي ممارسات احتكارية، أو محاولات لإخفاء وتخزين السلع.

افتتاح معارض أهلا رمضان

وفي سياق آخر، تم افتتاح معارض "أهلا رمضان" بتخفيضات تتراوح بين 25% إلى 30%، ويشارك في هذا المعرض أكثر من 167 شركة، كما تم الدفع بأكثر من 1300 مجمع استهلاكي يتبع الشركة القابضة وأكثر من 1000 فرع من فروع جمعيتي بهدف القضاء على احتكار السلع أو إخفائها، فضلاً عن توافر أكثر من 167 شادراً و300 سيارة متنقلة على مستوى الجمهورية.

وناشد مجلس الوزراء جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين صفوف المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية في المحافظات، يُرجى الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لـ جهاز حماية المستهلك 19588، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).