انتشال جثة شاب غريق من ترعة الفؤادية في قنا

تمكنت قوات الإنقاذ النهرى، بالتنسيق مع الأهالى، من انتشال جثة شاب لقى مصرعه غرقاً فى ترعة الفؤادية بمركز أبوتشت شمال قنا .

ودفع مرفق إسعاف قنا، بسيارة لنقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أبوتشت المركزى، لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مساعد وزير الداخلية لأمن قنا، إخطارًا أمس الأحد، من مركز شرطة أبوتشت ، بغرق ضياء رأفت عبد الرشيد 18 عاماً فى ترعة الفؤادية.

كانت إدارة الحماية المدنية برئاسة العميد هانى الاتربى، مدير الإدارة، دفعت بفريق من الإنقاذ النهرى، فور تلقى بلاغ بوجود غريق، للمساعدة فى عملية انتشال جثة الغريق.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.