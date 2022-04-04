الكبير أوي الحلقة 3 .. زيارة "فحت" وحدوث ألفة مع جوني

شهدت الحلقة الثالثة من مسلسل “الكبير أوي" الجزء السادس العديد من الاحداث المشوقة.

وكان أبرز تلك الاحداث هى زيارة “الكبيرة فحت” لبيت الكبير كي تتابع ما يثار حول سحب العمدية من بيت الكبير.

وتتصف شخصية الكبيرة فحت، بالقوية يهابها ويخافها الجميع وعلى رأسهم الكبير، ولكن عند زيارتها بيت الكبير تحدث أُلفة شديدة بينها وبين چوني".

يذكر أن المواسم الخمسة السابقة، شهدت نجاحا كبيراً، حيث جذبت مشاهدات كبيرة، ما شجع الفنان أحمد مكي، على استكمال سلسلة نجاحاته بطرح الجزء السادس في رمضان 2022.

ويعود الكبير للشاشة ولكن من خلال مغامرات جديدة تحمل العديد من المواقف الكوميدية.

يشارك في بطولة المسلسل مع أحمد مكي، كل من؛ هشام إسماعيل، محمد سلام، حسين أبو الحجاج، ورحمة أحمد، وبيومي فؤاد، محمد أوتاكا.