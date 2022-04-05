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رئيس التحرير
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محافظات

نائب محافظ القاهرة تناقش تطوير شوارع وميادين المعادي بالتعاون مع المجتمع المدني

صدى البلد

أكدت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية المهندسة جيهان عبد المنعم الحرص على التعاون المشترك مع المجتمع المدنى لرفع كفاءة وتطوير شوارع وميادين حي المعادي من خلال تقديم رؤية ومقترح تشمل أعمال التطوير وفقا لأولويات الأعمال وما يتناسب مع ضاحية المعادي والتي طالما عرفت بجمالها وعراقتها. 


جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته نائب المحافظ بحضور أحمد الطيبي عضو مجلس النواب عن دائرة المعادي، ومنال محمود سكرتير حي المعادي والقائم بأعمال رئيس الحي، والمهندس محمد صبري مستشار الطرق بالمنطقة الجنوبية ومديري ادارات الطرق بالمنطقة الجنوبية والحي واستشاري هندسي بهدف تحقيق التعاون المثمر تفعيلا لاستراتيجية التنمية الشاملة بمشاركة المجتمع المدني وتعظيم دور المشاركة المجتمعية لمعاونة المؤسسات الحكومية في تطوير رفع كفاءة الطرق والارتقاء بحي المعادي. 


وقالت نائب المحافظ إن مساهمات المشاركة المجتمعية لتطوير شوارع وميادين المعادي سيتم تحديدها بعد تقديم مقترح التطوير من إحدى المكاتب الاستشارية، بعدها سيتم عمل المقايسة لتحديد قيمة الأعمال عن طريق التمويل الحكومي وتضافر الجهود بالمشاركة والتنفيذ والدعم باعتبارهم شركاء للنجاح.


وأعربت نائب المحافظ عن شكرها العميق ورغبتها القوية في تحقيق مستوى أفضل للخدمات من خلال التعاون والتواصل المستمر مع النواب لحل كافة مشكلات المواطنين وتذليل كافة العقبات التي تؤرق مواطني أحياء المنطقة الجنوبية ومنها حي المعادي رغبة في تطويره وعودته إلى سابق عهده خاصة بعد الشكاوى المستمرة من سوء حالة الطرق والأرصفة بنطاق الحي.


ورحب المشاركون، في اللقاء، بالمساهمة في أعمال التطوير ورفع كفاءة الطرق بإعتبارها واجب وطني يشارك فيه الجميع لدعم المؤسسات الحكومية لتمضي قدما في تقديم خدماتها المتميزة، إلى جانب رفع كفاءة وتطوير حي المعادي وعودته إلى سابق عهده ضاحية هادئة للوصول إلى مستوى متميز من الخدمات من خلال توسيع نطاق التعاون وتعدد اشكال المساهمات المختلفة وتحديد احتياجات المناطق الأكثر إلحاحا. 


وتم خلال الاجتماع مناقشة عدة مقترحات لأهم ملامح التطوير من خلال تقسيم المعادي لقطاعات وتحديد القطاعات ذات الاولوية الملحة ليتم بعد ذلك استكمال أعمال التطوير في القطاعات الاخرى على أن يتم متابعة التطوير ليبدأ من مربع السرايات ودجلة.


ووجهت عبد المنعم بضرورة تكثيف حملات ضبط التكاتك المخالفة بنطاق الحي والسيطرة التامة على المواقف العشوائية ورفع كافة الإشغالات وضبط المخالفات والحملات المستمرة للوقوف على تراخيص المحلات والتعامل مع المخالفين في الإطار القانوني واتخاذ كافة الإجراءات لوقف الأنشطة المخالفة، إلى جانب حصر كافة الشوارع ذات الأولوية العاجلة لرصفها ورفع كفاءتها باستخدام الانترلوك لتطوير الشوارع الفرعية بشكل جمالي يتناسب مع الطابع العمراني لها إلى جانب رصف الشوارع الرئيسية مع مراعاة عمل تشكيلات فنية ورسومات تعبر عن طبيعة المنطقة باستخدام الانترلوك وتصميمها بشكل حضاري.


كما شددت عبد المنعم على ضرورة مراعاة غرف التفتيش والبيارات ومنسوب بلاعات الأمطار أثناء أعمال التطوير والرصف والتنسيق التام مع شركات المرافق ومعرفة كافة المشروعات القائمة بالحي من قبلها للانتهاء من كافة الأعمال مع حصر المشروعات المطلوب تنفيذها سواء كهرباء أو غاز أو صرف صحي أو شبكات الانترنت للانتهاء منها قبل البدء في تنفيذ أعمال تطوير الطرق.

محافظ القاهرة جيهان عبد المنعم تطوير شوارع حى المعادى المعادي

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