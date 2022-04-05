الوفاء.. رجل ينقذ صديقه بعد سقوطه من على سلم في الهند| فيديو

انتشر مقطع فيديو يحبس الأنفاس على مواقع التواصل الاجتماعي لرجل هندي ينقذ صديقه من السقوط من على سلم خشبي بأعجوبة، من خلال ردة فعل تلقائية سريعة.

في المقطع، التقط الرجل زميله في العمل بأعجوبة أثناء سقوطه من على سلم خشبي فجأة خلال عمله، وقد أنقذ رد فعله زميله المسكين من سقوط الموت.

بدا أن الرجل على الأرض كان يحاول الإمساك بشيء طلب منه زميله في العمل أن يستلمه عندما انزلق السلم من القاعدة فجأة وسقط الرجل.

لكن عندما سقط، كان رد فعل الرجل بسرعة البرق، فقد اعترض السقوط ووقف اسفله ليخفف السقطة بالتقاطه، ثم هوى الثنائي على الأرض لا يستطيعان استيعاب ما حدث.

نشر المقطع صفحة"جود نيوز" على إنستجرام، حيث حصد المقطع أكثر من 2.8 مليون مشاهدة وكسب "المنقذ الخارق" قدرًا كبيرًا من الثناء والإعجاب عند المستخدمين.

كما تأثر رواد مواقع التواصل الاجتماعي باحتضان الرجل لزميله في العمل بعدما أمسك به، وكأنه يتنفس الصعداء.