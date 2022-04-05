أعلى بـ 10 درجات.. الأرصاد الجوية تحذر من طقس الـ72 ساعة القادمة

كشفت منار غانم، عضو المركز الإعلامى لهيئة الأرصاد الجوية، عن الظواهر الجوية وتفاصيل طقس اليوم، الثلاثاء.

وقالت "غانم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على قناة "إكسترا نيوز": “اليوم سنشهد ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة على جميع أنحاء الجمهورية”، متابعة: “درجات الحرارة ستكون أعلى من معدلاتها الطبيعية بـ١٠ درجات”.

وأضافت أن الطقس سيكون شديد الحرارة على جميع الأنحاء خلال فترة النهار، نتيجة تأثر البلاد بكتل هوائية من الصحراء الغربية.

وتابعت: “ارتفاع درجات الحرارة مستمر حتى يوم الخميس القادم، وستتراوح درجات الحرارة من ٣٧ إلى ٣٩ درجة، مشددة على أن طقس الليل سيكون مائلا للبرودة”.

ونوهت إلى أن الأيام القادمة ستشهد نشاطا واضحا للرياح المحملة بالأتربة العالقة، والتي بدورها ستؤثر على مستوى الرؤية.

ولفتت إلى أنه بداية من يوم الجمعة القادم، سيحدث انخفاض واضح في درجات الحرارة يصل إلى ٨ درجات.





