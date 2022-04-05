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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط 6 أطنان ردة و2 طن زيت طعام في حملات تموينية بالمنوفية

حملات تموينية
حملات تموينية

أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية أنه خلال يوم واحد تم شن عدة حملات تموينية أسفرت عن تحرير 155 محضرا تموينيا وضبط أكثر من 2 طن زيت طعام و1 طن دقيق بلدي ، و6 طن نخالة ، 400 كجم مكرونة مجهولة المصدر.

وشدد المحافظ على ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة لإحكام الرقابة على الأسواق ومتابعة مدى توافر كافة السلع الغذائية والأساسية للمواطنين ولا سيما خلال شهر رمضان المبارك.

من جانبه وأوضح المحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية أنه تم اليوم الثلاثاء شن حملة مكبرة علي منشآت بيع وتداول المواد الغذائية والمخابز.

وتمكنت الجملة من تحرير (155) محضر تموينى متنوع ما بين (72) محضر مخالفات مخابز و ( 83) محضر أسواق.

وأشار إلى أن أبرز القضايا التي تم ضبطها ، تحرير محضر جنح الشهداء ضد صاحب مخبز بلدي بناحية كفر السوالمية لقيامه بتجميع دقيق مدعم بهدف إعادة بيعه بالسوق السوداء وتم ضبط 24 شيكارة دقيق بلدي مدعم ، كما تم تحرير محضر جنح تلا ضد صاحب محل بيع مواد غذائية بناحية بابل لحيازته وعرضه للبيع سلع غذائية مجهولة المصدر وضبط 1,140 طن زيت طعام ، 50 كرتونة مكرونة مجهولة المصدر.

وأضاف أنه تم تحرير 3 محاضر جنح أشمون ضد أصحاب محلات بيع زيت طعام و أعلاف وحبوب بنواحي سمادون ورملة الإنجب لحيازتهم وبيعهم منتجات مجهولة المصدر ، وتم ضبط 6 طن نخالة ، 1 طن زيت طعام مجهولة المصدر .

من جانبه أكد محافظ المنوفية علي ضرورة التصدي لجميع الممارسات الاحتكارية والقضاء على جشع التجار لمنع استغلال المواطنين والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري حفاظا على صحة وسلامة المواطنين .

حملات تموينيه اخبار المحافظات محافظة المنوفية المنوفية تموين

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