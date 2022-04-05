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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مخرج وأبطال فيلم السيرة الذاتية Elvis سيحضرون عرضه الأول في مهرجان كان

مشهد من الفيلم
مشهد من الفيلم

سينضم المخرج والمؤلف الأسترالي باز لورمان إلى فريق عمل فيلم Elvis أثناء عرضه لأول مرة ضمن فعاليات  النسخة 75 من مهرجان كان السينمائي الدولي، مع توم هانكس وأوستن بتلر وأوليفيا ديجونج.

 

وقررت شركة وارنر بروس عرض فيلم السيرة الذاتية Elvis الذي تدور أحداثه حول النجم الشهير إلفيس بريسلي لأول مرة عالميا ضمن فعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي. 

 

 

فيلم Elvis الذي أخرجه الأسترالي باز لورمان يعد من أبرز الأعمال الفنية المنتظرة في الموسم الجديد الذي يفتتحه مهرجان كان رسميا، ومن المقرر عرضه يوم 24 يونيو.

 

يلعب أوستن بتلر شخصية المغني والفنان الشهير إلفيس بريسلي، فيما يقدم الممثل توم هانكس دور باركر الرجل الذي اكتشف أشهر مغني عالمي، وأخذ نصف أرباح نجاحاته. 

 

تستعد وارنر بروس لتقديم فيلم Elvis بافتتاحية واحتفالية خاصة وبشكل مختلف للجمهور لم تفصح عن تفاصيلها حتى الآن، لتكريم إلفيس بريسلي الذي أحدث نقلة في عالم الروك أند رول. 

 

تقام النسخة المقبلة من مهرجان كان السينمائي الدولي في الفترة من 17 إلى 28 مايو بالحضور الشخصي للنجوم وصناع السينما، بعدما نجح مهرجان برلين السينمائي الدولي في التغلب على التحديات واستطاع إقامة نسخته المنتهية منذ أيام.

 

ويأمل صناع السينما أن يشهد مهرجان كان المقبل عودة أفضل الأفلام إلى المنافسة مرة أخرى، بعد عامين من الأعمال المقبولة لكنها لا ترتق لما قبل الجائحة. 

 

وينشغل صناع السينما حاليا بالأفلام التي سيتم عرضها في النسخة المقبلة من مهرجان كان السينمائي الدولي، التي لن يعلن عنها قبل أبريل المقبل حسب موقع هوليوود ريبورتر.

 

وشهدت النسخة 74 من مهرجان كان السينمائي الدولي  التي أقيمت في منتصف يوليو الماضي، عرض العديد من الأفلام الناجحة التي أشاد بها الجمهور والنقاد من أبرزها فيلم المخرج الأمريكي ويس أندرسون The French Dispatch، وفيلم المخرج الإيراني الشهير أصغر فرهادي الذي شارك للمرة الرابعة في تاريخه بعرض  A Hero.

Elvis فيلم Elvis مهرجان كان توم هانكس Arts Entertainment

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