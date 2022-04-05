حسام موافي يحذر من التعامل مع الحمام والقطط .. لهذه الاسباب

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، إن فيروس كورونا لا يسبب حساسية الصدر، ولكن يساهم فى ظهور أعراضها.

وتابع حسام موافي خلال تقديم برنامج «ربي زدني علمًا»، المذاع على قناة صدى البلد، أن التعامل مع الحمام والقطط قد يسببان حساسية الصدر.

ولفت حسام موافي إلى أن العلاج الأمثل لحساسية الصدر هو الكورتيزون، لافتا إلى أن الضغط ضد الكورتيزون، وفي حال العلاج به يجب ضبط الضغط قبل تناوله.

وأردف حسام موافي، أن هناك أناس كثيرين متخوفون من الكورتيزون، ولكنه دواء سحر سيء السمعة، حيث إنه أنقذ حياة الملايين قبل ذلك.