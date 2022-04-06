نقابة العلاج الطبيعي تفجر مفاجأة عن الأخصائية الشهيرة: ليست حاصلة على الدكتوراه

قال الدكتور سامي سعد ، نقيب العلاج الطبيعي ، تعقيبا على القبض على أخصائية تخسيس ، إن النقابة تعد أول نقابة مهنية ترصد من خلال أدواتها الإعلامية المخالفين ، والنصابين ، متابعا :" سبق وأن حررنا بلاغات ضدها منذ شهور للأمين العام لتنظيم الإعلام ".

وأكد الدكتور سامي سعد ، خلال مكالمة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن والمذاع على فضائية "الحدث اليوم " ، أنها غير حاصلة على شهادة الدكتوراه ، وتقدمنا ببلاغات كبيرة بعد معاناة كبيرة تم القبض عليها بتهمة النصب والاحتيال ، مؤكدا أنها لا تحمل أي شهادات طبية .

وأردف : اجتمعنا أكثر من مرة مع الأستاذ كرم جبر رئيس المجلس الأعلى للإعلام لوضع معايير لظهورهم في القنوات التلفزيونية .





