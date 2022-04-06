الرومانسية على طريقة "مربوحة" ليلة زفافها من الكبير قوي بالجزء السادس.. فيديو

شهدت الحلقة الرابعة من مسلسل “الكبير أوي ٦” زواج “الكبير” من “مربوحة”، بعد الاتفاق على شروط الزواج، وحضر أحمد شيبة حفل الزفاف وسط بهجة جميع الحضور.

وتصدر حفل زفاف الكبير مواقع التواصل الاجتماعي .

قنوات عرض مسلسل الكبير أوي 6

قنوات العرض : on E حصرياً - منصة watch it، وعدد الحلقات : 30 حلقة

بمجرد أن طرح الفنان أحمد مكي برومو الجزء السادس، من مسلسل الكبير أوي في الموسم الرمضاني 2022، لاقى تفاعلاً جماهيريًا كبيرًا غير مسبوق على إحدى القنوات المصرية التي ستذيع المسلسل خلال شهر رمضان المبارك حصريًا طوال الشهر.

أظهر برومو الجزء السادس من مسلسل الكبير أوي، المقرر عرضه في الموسم الرمضاني 2022، ظهور شخصية الكبير وجوني وحزلقوم، الذين ظهروا في الأجزاء السابقة من المسلسل.

أبطال مسلسل الكبير أوي 6

يشارك في بطولة المسلسل مع أحمد مكي، كل من؛ هشام إسماعيل، محمد سلام، حسين أبو الحجاج، ورحمة أحمد، وبيومي فؤاد، محمد أوتاكا، ويعمل «مكي» في الجزء الجديد من المسلسل الشهير الكبير أوى على إضافة جرعة كوميدي جديدة وكبيرة ومختلفة للعرض خلال رمضان المقبل.