موسكو : استبعاد روسيا من مجلس حقوق الإنسان ممكن نظرياً

مجلس الأمن غير ممكن

قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا إن: "استبعاد روسيا من مجلس حقوق الإنسان ممكن نظريا، لكن لا يمكن استبعادها من مجلس الأمن".

ونقلت شبكة روسيا اليوم الإخبارية عن نيبينزيا: "أن الحديث عن إمكانية استبعادنا من مجلس الأمن لا يستند إلى أي شيء على الإطلاق، على الرغم من أنه لا يمكن استبعاد أي شيء الآن، لأننا نعيش في عالم أصبحت فيه جميع القواعد بلا قيمة."

وأضاف أنه من الناحية النظرية يمكن القيام بذلك، لكن من المستحيل استبعادنا من مجلس الأمن، لأنه ببساطة جزء من الأمم المتحدة".

وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي قد أعلنت في وقت سابق أن المندوبة الأمريكية تسعى وستسعى إلى تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.