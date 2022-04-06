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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

الميكانيكى بيقولك.. تعرف على أسباب وعلامات تلف بوجيهات سيارتك

البوجيهات
البوجيهات

تعتبر البوجيهات او شمعات الاحتراق أحد أهم القطع في السيارة التي تساعد على بدء تشغيل المحرك، حيث تعمل على توليد الشرارة اللازمة لعملية إشعال خليط الهواء والوقود داخل غرفة الاحتراق بالمحرك .

 

وهناك عدد من الأسباب التي تؤدي إلى تلف البوجيهات من أبرزها انتهاء العمر الافتراضي لها، والارتفاع الكبير في حرارة المحرك، وتسرب زيت المحرك عليها، وتراكم الكربون على رأس البواجي.

 

وينصح الخبراء بضرورة تغيير البوجيهات عند سير مسافة تتراوح بين 20 و40 ألف كلم، أو وفقاً لما ينص عليه كتيب السيارة، حيث أن الاختيار غير السليم لها يعود بالضرر على عمر المحرك وكفاءته.

 

وفي حال تعرض البوجيهات او شمعات الاحتراق للتلف فإنها تسبب العديد من المشاكل للسيارة ، وخلال التقرير التالى سنتعرف على أبرز العلامات التي تدل على تلف البوجيهات .

1- صعوبة بدء تشغيل محرك السيارة 

2- ضعف في أداء السيارة وسحبها أثناء القيادة

3-  ارتفاع حرارة المحرك بصورة مستمرة

4- ملاحظة تقطيع عمل المحرك أثناء السير، مما قد يؤدي إلى التوقف التام للسيارة

5- إضاءة لمبة تحذير المحرك

6- زيادة كبيرة في استهلاك الوقود

7-  ارتفاع صوت المحرك واهتزازه خاصة أثناء التوقف

8- حدوث أصوات عالية وفرقعة في عادم السيارة

محرك السيارة البوجيهات زيت المحرك استهلاك الوقود لمبة تحذير المحرك

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