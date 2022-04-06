بمشهد كوميدي .. أكرم حسني يروج لمسلسله الجديد مكتوب عليا

روج الفنان أكرم حسني لمسلسله الجديد مكتوب عليا عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

و نشر أكرم حسني صورة لمشهد كوميدي من كواليس "مكتوب عليا " و علق قائلا : لما اتحضن مرتين من بتاع الأمن.

وعرضت قنوات DMC، الحلقة الرابعة من مسلسل أكرم حسني الجديد "مكتوب عليا" الذي ينافس به ضمن الموسم الرمضاني الحالي.

وبدأت الحلقة الرابعة من مسلسل "مكتوب عليا"، بالقبض على العصابة التي قامت بسطو مسلح على البنك الذي تعمل به هنادي مهنا "سلمى"، وهو ما أتاح الفرصة لأكرم حسني "جلجل" أن يتعرف عليها ولكنها تتجاهله.

ثم يذهب إلى صديقه محمود، في مكان عمله وأبلغه أن موضوع الكتابة التي تظهر على يديه جاءت في صالحه لأنه تمكن من اكتشاف أمور كثيرة كانت ستضره ولكن الكتابة التي تظهر على يده تحذره من هذه الأمور.

مكتوب عليا

وتظهر أيتن عامر "روقه" مع والدها في مشهد تراجيدي كوميدي، إذ تتحدث عن حبيبها "جلجل" متمنية الزواج منه وتبلغها والدتها "عزة لبيب" أنه يجب عليها أن تصارح جلجل يحبها له، ولكنها ترفض في خجل، ثم يبدأ جلجل في استغلال اللعبة والكلمات المكتوبة على يده لصالحه، بعد أن يتأكد أنها واقعية وتبلغه بما سيحدث في المستقبل.

ويشترك محمد طعيمة "علاء" مع خطيبته "جيجي" شقيقة جلجل والدها "إحسان" في مشهد كوميدي، ويبلغهم أنه متخوف من الزواج، فيحاول والدها اقناعه بالاستمرار معها مقابل أن يستأجروا له شقة على نفقتهم الخاصة، ويدور حوار عاطفي كوميدي بين علاء وجيجي وسط ذهول من جلجل، ثم يدبسه والده في السفر إلى الزقازيق مع روقه بنت خالته التي تحبه.

وشهدت الحلقة الرابعة أول ظهور للنجم عمرو عبدالجليل الذي يقدم شخصية "بدوي" يخرج من النيابة بعد إجراء تحقيقات معه في بعض القضايا،دون توضيح علاقته بالمسلسل.