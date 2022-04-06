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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لأول مرة.. روسيا تسدد 649.2 مليون دولار من الديون بالروبل

الرئيس الروسي فلاديمير
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

قالت وزارة المالية الروسية، اليوم الأربعاء، إنها سددت ديونها في إصدارين من سندات اليوروبوند السيادية بقيمة 649.2 مليون دولار بالروبل الروسي لأول مرة. 

وقالت وزارة المالية الروسية، في بيان إنها أضطرت إلى تسديد مبلغ قدره 649,2 مليون دولار لدائنين أجانب بالروبل، في ضربة جديدة لمحاولات روسيا تجنّب التخلف عن تسديد ديونها السيادية في ظل العقوبات الاقتصادية واسعة النطاق التي فرضت عليها ردا على غزو أوكرانيا.

وجاء في بيان صحفي صادر عن الوزارة، “نحن نتحدث عن قروض سندات خارجية ذات آجال استحقاق في 2022 و 2042. ووفقًا لوثائق الإصدار، أرسلت الوكالة في 30 و 31 مارس أوامر دفع إلى بنك مراسل أجنبي لدفع دخل الكوبون واسترداد القيمة الاسمية، لكن في 4 أبريل رفضت المؤسسة الائتمانية تنفيذها”.

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وقالت وزيرة خارجية بريطانيا، ليز تراس، اليوم الثلاثاء، إن دول الغرب جمدت أكثر من 60% من احتياطيات روسيا من النقد الأجنبي، أي أكثر من 350 مليار دولار، نتيجة للعقوبات الغربية ردًا على العملية الروسية في أوكرانيا.

وقالت تراس: "يمكنني اليوم أن أعلن أننا جمدنا أكثر من 350 مليار دولار"، مضيفة أن هذا يمثل أكثر من 60% من إجمالي احتياطيات النقد الأجنبي لروسيا، والتي تقدر بنحو 604 مليارات دولار”.

وأضافت أنه في اجتماع لوزراء خارجية دول مجموعة السبع (G7) المقرر عقده يوم الخميس، ستدعو لندن إلى تطبيق إجراءات عقوبات جديدة ضد روسيا، لا سيما حظر دخول السفن الروسية إلى الموانئ الدول الغربية.

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