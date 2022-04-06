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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمريكا والاتحاد الأوروبي يستعدان لفرض عقوبات على بنات بوتين

فلاديمير بوتين وبناته
فلاديمير بوتين وبناته

أكد مصدران مطلعان، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يدرسان فرض عقوبات على بنات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفق ما ذكرت شبكة “إن بي سي” الأمريكية.

وبوتين لديه ابنتان من زوجته السابقة، ليودميلا بوتينا، التي أعلنت نهاية زواجهما الذي دام 30 عامًا في عام 2013.

عقوبات محتملة على بنات بوتين

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، لأول مرة أن بنات بوتين قد يواجهن عقوبات محتملة، مما قد يؤدي إلى انضمامهن إلى قائمة متزايدة من الأفراد والمنظمات التي ستتأثر بالعقوبات من الغرب حيث تواجه روسيا غضبًا متزايدًا بشأن الفظائع التي اتُهمت بارتكابها في بوتشا الأوكرانية، بالقرب من العاصمة كييف.

وقال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، ردا على طلب للتعليق على العقوبات المحتملة، إنه لا يمكنه التحدث عن “ما لم يعلن عنه بعد”.

أمريكا الاتحاد الأوروبي روسيا الولايات المتحدة فلاديمير بوتين أوكرانيا

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