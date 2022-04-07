للفتيات.. تعرفي على موضة ألوان السواريه لـ ربيع 2022

موضة فساتين السواريه عادة ما تشغل بال أي فتاة تسعد لحضور مناسبة، ومع اختلاف فصول السنة تتغير موضة فساتين السواريه سواء في التصميم أو الاقمشة والأهم الألوان، ومع حلول ربيع 2022 ظهرت الموضة الجديدة التي سنتعرف عليها.

وتقول الفاشون بلوجر أمل عبدالحميد يعتبر فصل الربيع، من الفصول التى تحتاج إلى فساتين سهرة مناسبة، نظرا لطبيعة الجو الذي يغلب عليه الحرارة في مثل هذا الوقت من العام، ومن هذا المنطلق استعدت دور الأزياء العالمية بفساتين مناسبة للربيع لا تكتمل السهرة الفاخرة إلا بها.

وأضافت الفاشون بلوجر أمل عبدالحميد، أن الألوان الزاهية هي المسيطرة على موضة الالوان فى ربيع 2022، ويأتي على رأسها هذا العام الدهبي والبيج واللبني أو البيبي بلو، وكذلك الأخضر والأحمر ولكن بدرجاتهم الفاتحة وليس الداكنة، حيث تمنح الألوان المبهجة الفتيات إطلالة مختلفة.

وأضافت أمل عبدالحميد أن اللونان الأصفر والأوف وايت وهما موضة أساسية هذا الربيع، تربعا على عرش ألوان السواريه، أما الأسود فلا يزال ملك الألوان تماماً ككل موسم.

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