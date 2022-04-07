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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أمير مرتضي: لا أفضل طرح تفاصيل أزمة زيزو إعلاميا

صدى البلد

 

 

كشف أمير مرتضي منصور المشرف العام علي الكرة في الزمالك عن موقف أشرف بن شرقي نجم الزمالك مع اقتراب نهاية عقده مع الفريق.

 

وأكد أمير مرتضي في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورت أن أشرف بن شرقي لاعب محترف ولا يدخر أي جهد في خدمة الفريق مشددا أنه قدم مستوى جيدا خلال الفترة الماضية. 

 

وتابع أن اشرف بن شرقي سيظل يعطي الزمالك الكثير حتى آخر يوم في تعاقده 

وعن حقيقة وجود أزمة بين مسؤولي النادي وأحمد سيد زيزو فأكد أنه لا يفضل طرح الأمر إعلاميا في الوقت الحالي مشددا أنه في التوقيت المناسب سيتحدث عن الأمر بالتفصيل .

 

واضاف أن استبعاد زيزو جاء لاسباب فنيه حيث أراد فيريرا المدير الفني للفريق إعطاء الفرصه للاعبين آخرين وتوصيل بعض الرسائل 

 

 

فيريرا حصدنا ثلاث نقاط مهمه والزمالك عاد إلى طبيعته

أكد البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن الجميع شاهد مباراة قوية اليوم بين فريقه وبيراميدز في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.
وقال المدير الفني في المؤتمر الصحفي: "لم أواجه بيراميدز من قبل وهو فريق جديد وقوي، وشاهدنا مباراة قوية من فريقين متميزين، وخضنا المباراة على ملعب جيد ولكن بدون جماهير".
وتابع:" الزمالك قدم مباراة جيدة ومتوازنة حتى الدقيقة 60، وبعدها كانت هناك معاناة بسبب الإصابات، واللاعبون نجحوا في تنفيذ تعليماتي خلال الأسبوعين الماضيين، والجهاز الفني اضطر لإجراء تغييرات في خطي الدفاع والهجوم، وخرج بنتيجة عادلة، وهي الفوز أمام منافس قوي".
ووجه فيريرا التهنئة لفريق بيراميدز على الأداء القوي في لقاء اليوم، موضحا أن المنافس فريق جيد ويمثل مصر في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وأعرب عن أمنيته له بالتوفيق في البطولة القارية.
وقال المدير الفني: "بدأنا المباراة بصورة جيدة، وفقدنا التوازن بعد ذلك، ونجحنا في تسجيل التعادل وتحقيق الفوز، وقمنا بالدفاع بصورة جيدة بعد التقدم، واعتمدنا على المرتدات، وكانت هناك بعض الأخطاء التي سنعالجها في الفترة المقبلة ولن تتواجد في المستقبل".
وأضاف: "مباراة اليوم كانت مهمة لأننا كنا خلف بيراميدز في ترتيب جدول الدوري، والأهم من الفوز بالمباراة هو عودة فريقنا إلى طبيعته واللعب الذي يشتهر به الزمالك، وهناك بعض الاخفاقات في التمريرات وسنعمل على علاجها في الفترة المقبلة".
واستطر فيريرا قائلا: " نجحنا في الاستحواذ على المباراة وأحرزنا 3 أهداف وحصدنا 3 نقاط مهمة جدا ووصلت في وقت قصير واستطعنا أن نعمل مع اللاعبين المرهقين ذهنيا وفنيا والذين تأثروا أيضا بالظروف التي مر بها منتخب مصر في تصفيات المونديال".
وأوضح المدرب البرتغالي أنه تحدث مع محمود حمدي الونش عقب نهاية المباراة وقام بتهنئته على مستواه في مباراة بيراميدز، مضيفا أن الأمور لا يتم حلها بالعصا السحرية في كرة القدم، وهناك بعض الأمور تستغرق وقتا حتى يصل الفريق لمرحلة الكمال.
وقال فيريرا: "نحن في مرحلة جديدة وأمامنا مباراة أخرى بعد 3 أيام، وهناك ضغط على اللاعبين، وأتعجب من ضغط المباريات بهذه الطريقة".

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