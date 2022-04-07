بالأصفر.. بسمة وهبة تخطف أنظار متابعيها في أحدث ظهور

نشرت الإعلامية بسمة وهبة عدة صور جديدة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وظهرت بسمة وهبة في الصور بإطلالة أنيقة باللون الأصفر، من كواليس تصوير “العرافة ٢”.

وتستعد الإعلامية بسمة وهبة حاليا للموسم الثاني من برنامج "العرافة" الذي يعرض في رمضان 2022 على قناة "المحور".

وأجرت الإعلامية بسمة وهبة جلسة تصوير استعدادا للموسم الثاني من برنامجها “العرافة”، الذي حقق نجاحا ساحقا في موسمه الأول، لتقرر إدارة القناة استكمال الموسم الثاني من البرنامج.

ومن المقرر أن ينطلق برنامج "العرافة" يوميا طوال شهر رمضان عقب الإفطار، مع نجوم الفن والرياضة، حيث سيشهد الكثير من المفاجآت، والتفاصيل والأسرار الخاصة بضيوفها.