إنشاء نفق مشاه بمحطة سكك حديد نجع حمادي بقنا.. صور

عاين اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، الموقع المقترح لإنشاء نفق مشاه أسفل محطة سكك حديد نجع حمادى لخدمة أهالى منطقة بين المحطات والتيسير عليهم فى الإنتقال إلى الجهة الشرقية من السكة الحديد.

رافقه خلالها النائب فتحى قنديل، عضو مجلس النواب ، المهندس رجب عرفة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى، والدكتور علاء شاكر ، مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر بمحافظة قنا، و عبداللاه خبير، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى ، و رئيس محطة سكك حديد نجع حمادى ، و عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأوضح محافظ قنا ، بأنه تم معاينة الموقع من قِبل الجهات المعنية، و التوقيع على المحاضر الإنضمامية من قِبل ممثلى تلك الجهات، كما جارى عمل الدراسات والمقايسات اللازمة تمهيدا للبدء فى تنفيذ المشروع بعد صدور الموافقة من وزارة النقل والمواصلات.

و أضاف الداودى، بأن المشروع سوف يسهم فى توفير الوقت و الجهد على المواطنين المقيمين بمنطقة بين المحطات عند ذهابهم إلى وسط مدينة نجع حمادى.

و أشار محافظ قنا ، إلى أنه سوف يتم التنسيق مع وزارة النقل والمواصلات ، وهيئة سكك حديد مصر لدراسة إمكانية إنشاء كوبرى علوى داخل محطة السكة الحديد بنجع حمادى من الجهة الشمالية يربط بين رصيفىّ المحطة وذلك بهدف التيسير على المسافرين خلال انتقالهم من رصيف إلى آخر .

نفق مشاه محطة سكك حديد نجع حمادى

نفق مشاه محطة سكك حديد نجع حمادى

نفق مشاه محطة سكك حديد نجع حمادى

نفق مشاه محطة سكك حديد نجع حمادى

نفق مشاه محطة سكك حديد نجع حمادى

نفق مشاه محطة سكك حديد نجع حمادى