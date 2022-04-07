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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تكنولوجيا

فيروس خبيث يسرق بيانات 60 مليون مستخدم سرا.. جوجل تحظر تطبيقات من "Google Play”

جوجل بلاي
جوجل بلاي

حظرت شركة جوجل Google، عشرات التطبيقات من متجرها Google Play بعد أن قررت أنها تتضمن عنصرا برمجيا ضارا يستخدم للتجسس خلسه على مستخدميها لصالح وكالة الأمن القومي الأمريكي.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "forbes"، نقلا عن صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمربكية، قامت شركة جوجل بإزالة العشرات من التطبيقات، بما في ذلك تطبيقات صلاة المسلمين، وتطبيق تنبيه فخ السرعة، وقارئ رمز الاستجابة السريعة، من متجر تطبيقات أندرويد "بلاي" في 25 مارس الماضي.

 

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برنامج ضار يجمع بيانات 60 مليون مستخدم لأندرويد سرا

وتأتي خطوة جوجل، بعد أن اكتشف الباحثون أن مجموعة من التطبيقات على منصة "بلاي"، تضمنت برنامجا لجمع بيانات المستخدم سرا تم تطويره بواسطة شركة لها علاقات مع وكالات الأمن بالولايات المتحدة، وهي تعرف باسم Measurement Systems.

ووفقا لتقرير نشره يوم الجمعة الماضية، الباحثان في المعهد الدولي لعلوم الكمبيوتر بجامعة كاليفورنيا، بيركلي، جويل ريردون وسيرج إيجلمان، فإن قائمة التطبيقات التي حظرتها جوجل، تتضمن تطبيقات شهيرة تم تنزيل كل منها على هواتف أندرويد أكثر من 10 ملايين مرة، من بينها تطبيق رادار كاميرا السرعة أو Speed Camera Radar، وتطبيق مواقيت الصلاة Moazin Lite (Prayer Times)، وتطبيق التحكم عن بعد WiFi Mouse(remote control PC).

وذلك بالإضافة إلى مجموعة من التطبيقات، حصلت جميعها على أكثر من 5 ملايين عملية تنزيل عبر متجر جوجل "بلاي"، كان من بينها الماسح الضوئي أو QR & Barcode Scanner، وتطبيق محدد القبلة أو Qibla Compass - Ramadan 2022.

وأفادت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن شركة Measurement Systems ومقرها بدولة "بنما" بأمريكا الشمالية، دفعت لمطوري التطبيقات المال لتضمين الكود البرمجي الخبيث الخاص بها في تطبيقاتهم على جوجل بلاي، مما يسمح للشركة بجمع البيانات من ملايين المستخدمين حول العالم.

وقال متحدث باسم شركة جوجل لصحيفة "وول ستريت جورنال"، إن التطبيقات المحظورة تستخدم لجمع بيانات المستخدمين، ةأنها تقدمت بطلب لإعادة وضعها في متجر Google Play في حال قامت بإزالة الكود البرمجي الذي تستخدمه شركة Measurement Systems.

وقد تم تضمين برنامج Measurement Systems الضار، في التطبيقات التي تم تنزيلها على 60 مليون جهاز على الأقل، حيث قامت تلك التطبيقات المحظورة بجمع أرقام الهواتف وعناوين البريد الإلكتروني وبيانات نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، والتي تستخدم لتتبع تحركات المستخدمين على أجهزة أندرويد دون علمهم.

ووجدت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن شركة Maesurement Systems كانت متصلة عبر سجلات الشركة وتسجيل مجال الإنترنت بمقاول في فرجينيا يشارك في عمليات الاستخبارات الإلكترونية لوكالات الأمن الأميريكية، وهو ما يُحتمل أن يكون أداة قوية للحكومات التي ترغب في مراقبة وقمع المعارضين لها، حيث تقوم الحكومات أحيانا بتوظيف مجموعات قراصنة مرتزقة لجمع البيانات من تطبيقات الاتصالات المشفرة أو لتقويض البنية التحتية أو الخدمات الحيوية.

جوجل Google Play عشرات التطبيقات برنامج ضار Measurement Systems هواتف اندرويد

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