حياتى خط أحمر.. إيناس مكي: ممنوع التدخل فى خصوصياتي

قالت الفنانة إيناس مكي، إن لديها خطوط حمراء ولا تسمح لأحد بالتدخل فيها، وأل ذاك الأشياء الكرامة و التدخل فى الشئون الخاصة.

وأضافت إيناس مكي، خلال حوارها ببرنامج خط أحمر المذاع على قناة الحدث اليوم، تقديم الإعلامي محمد موسى، أن :" ممنوع لأي حد فى الدنيا تعدي الأشياء السالف ذكرها".

وعلقت على الشائعات والأخبار التى تنشر عنها، وقالت :" أى فنان يتعرض لـ تساءل الجمهور، وأنها تقبل أى سؤال من الجمهور".

ولفتت إلى أنها توقفت عن التمثيل وتحديدًا من 2011 لـ 2017، وأنه بعد 2017 قامت بعمل أول أكونت على مواقع التواصل الاجتماعي، " فيس بوك" مؤكدة " أول مرة أعرف السوشيال ميديا فى 2017، وده تأخر كبير".

وأشارت إلى أنها قررت الاعتزال، ولكن بعد 7 سنوات وحديث البعض معها اقتنعت بأن الجمهور له حق فى معرفة كل شئ عنها.