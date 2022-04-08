عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تدابير وقائية لتجنب حصوات الكلى.. تعرف عليها

صدى البلد

هناك الكثير من الأمراض يُطلق عليها اسم "الأمراض الصامتة" مع عدد قليل جدًا من الأعراض المبكرة ، فإن مشاكل الكلى تصاحبها مشاكل صحية أخرى مرتبطة بها وفي بعض الحالات قد تكون مهددة للحياة. 

ولكن هناك  التدابير الوقائية والفحوصات المنتظمة التي تكشف معظم أمراض الكلى والكشف  عن حصوات الكلى. 

وقد تتكون حصوات الكلى من مواد كيميائية مثل الكالسيوم ، والأكسالات ، والبولات ، والسيستين ، والزانثين ، والفوسفات في البول ، وهي أجسام صلبة قد لا تظهر عليها الأعراض عادةً ما لم تتحرك داخل الكلية أو تمر عبر الحالب وفقا لHindustan. 

 

الإجراءات الوقائية لتجنب حصوات الكلى 

1. اشرب المزيد من السوائل بكميات كافية للحفاظ على البول مخففًا وملونًا مثل الماء (يحتاج المرء في المتوسط ​​إلى 2-3 لترات. وقد تتغير الحاجة بناءً على فقد السوائل من العرق  تجنب المشروبات الغازية.

2. قلل من تناول الملح فهو يمنع المعادن المكونة للحصى من الترسب في أنابيب الكلى وبالتالي يمنع تكون الحصوات.  

تجنب الأطعمة المصنعة والمالحة. 

تجنب  المكملات الغذائية غير الضرورية وخاصة فيتامين سي. 

 كما يجب عليك إضافة ثمار الحمضيات إلى النظام الغذائي لأنها قد تزيد من السترات وتقلل من تكون الحصوات. 

و ينصح بالحد من الصوديوم إلى 3 جرامات كل يوم. 

يجب تحديد المصادر المخفية للصوديوم مثل الأطعمة المعلبة أو المصنعة تجاريًا والأطعمة السريعة وتجنبها.

 ينصح بتناول كميات منخفضة من البروتين الحيواني وينصح بتناول كميات قليلة من البروتين الحيواني. 

حصوات الكلى الإجراءات الوقائية لتجنب حصوات الكلى أعراض حصى الكلى الكلى ​​​​​​​health

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيفا يتخذ قرارا جديدا بشأن إعادة مباراة مصر والسنغال.. ما القصة؟ "فيديوجراف"

الإفتاء تحذر من فعل خاطئ وقت أذان الفجر يفسد الصيام

حادث إجرامي بشع | الكنيسة : استشهاد القمص أرسانيوس وديد بالإسكندرية

إعادة مباراة مصر والسنغال .. جدل كبير وأمل أخير | تقرير

يقظة رجال "الداخلية" تنجح في ضبط مرتكب حادث الإسكندرية

ضبط مُسن قتل رجل دين مسيحيًا أثناء سيره بكورنيش الإسكندرية

اعتراف غادة عادل يفضح فبركة مقالب رامز جلال

خبيرة تغذية تحذر من شوربة "لسان العصفور" في رمضان| فيديو

ترشيحاتنا

9 أذكار بعد الصلاة .. رددها بعد الفجر تنال خيرات الدنيا والآخرة

اليمن .. الجيش يعلن تعرضه لهجوم حوثي جنوب مأرب

تعرف على حكم مباراة الأهلي والرجاء المغربي بدوري أبطال أفريقيا

أفضل طريقة لصلة الرحم بين المتخاصمين قي رمضان.. فيديو

حكم من يترك الصلوات اليومية والجمعة دون عذر .. المفتي يجيب

اليمن.. أول تعليق لـ محسن الأحمر بعد عزله من منصب نائب الرئيس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أصل موائد الرحمن.. بدأت مع دخول الإسلام وابن طولون فرضها على الأثرياء

حصار مالي وحظر تعامل.. كيف تعاقب أمريكا ابنتي فلاديمير بوتين؟

الأحق بالكرة الذهبية.. لماذا يسمى كريم بنزيما بـ«الحكومة» في ريال مدريد؟

مكتوب عليا الحلقة 6.. أكرم حسني يترك وظيفته ويغني "ستو أنا"

فيديو

وزير الدفاع يلتقي بمقاتلي قوات الصاعقة

مربوحة الكبير أوي 6 .. كيف وقع اختيار أحمد مكي على بطلة الجزء السادس "فيديوجراف"

مشهدي مع السقا عمل لي مشكلة مع خطيبي .. سهام جلال تكشف كواليس فيلم صعيدي في الجامعة الامريكية

ضربت رجالة كتير واللي يشتمني هشتمه.. ماذا قالت رحاب الجمل عن باسم سمرة "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

د. محمد زيدان يكتب: الإسلام دين الكون

أرواح خلدها رمضان|بُوصلة الصائمين.. الشيخ محمد رفعت

إيزيس.. عنفوان الحياة

الدكتور صابر حارص يكتب : والفتنة أشد من القتل

أرواح خلدها رمضان.. خاطرة الإمام الشعراوي -1

التبشير بقدوم رمضان سنة نبوية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد جمال

الكبير أوي & رامز موفي ستار.. ساعة الإفطار

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «20»

مني أحمد

رمضان بالمصري

عبد المعطى أحمد

اتقان العمل واجب شرعى فى رمضان

نهال علام

الاختيار

د.هادي التونسي

صديقي الياباني

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة العمل المصرفي بين العميل والبنك

كريمة أبو العينين

رمضان في مصر حاجة...

اﻟﻤﺰﻳﺪ