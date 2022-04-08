تدابير وقائية لتجنب حصوات الكلى.. تعرف عليها

هناك الكثير من الأمراض يُطلق عليها اسم "الأمراض الصامتة" مع عدد قليل جدًا من الأعراض المبكرة ، فإن مشاكل الكلى تصاحبها مشاكل صحية أخرى مرتبطة بها وفي بعض الحالات قد تكون مهددة للحياة.

ولكن هناك التدابير الوقائية والفحوصات المنتظمة التي تكشف معظم أمراض الكلى والكشف عن حصوات الكلى.

وقد تتكون حصوات الكلى من مواد كيميائية مثل الكالسيوم ، والأكسالات ، والبولات ، والسيستين ، والزانثين ، والفوسفات في البول ، وهي أجسام صلبة قد لا تظهر عليها الأعراض عادةً ما لم تتحرك داخل الكلية أو تمر عبر الحالب وفقا لHindustan.

الإجراءات الوقائية لتجنب حصوات الكلى

1. اشرب المزيد من السوائل بكميات كافية للحفاظ على البول مخففًا وملونًا مثل الماء (يحتاج المرء في المتوسط ​​إلى 2-3 لترات. وقد تتغير الحاجة بناءً على فقد السوائل من العرق تجنب المشروبات الغازية.

2. قلل من تناول الملح فهو يمنع المعادن المكونة للحصى من الترسب في أنابيب الكلى وبالتالي يمنع تكون الحصوات.

تجنب الأطعمة المصنعة والمالحة.

تجنب المكملات الغذائية غير الضرورية وخاصة فيتامين سي.

كما يجب عليك إضافة ثمار الحمضيات إلى النظام الغذائي لأنها قد تزيد من السترات وتقلل من تكون الحصوات.

و ينصح بالحد من الصوديوم إلى 3 جرامات كل يوم.

يجب تحديد المصادر المخفية للصوديوم مثل الأطعمة المعلبة أو المصنعة تجاريًا والأطعمة السريعة وتجنبها.

ينصح بتناول كميات منخفضة من البروتين الحيواني وينصح بتناول كميات قليلة من البروتين الحيواني.