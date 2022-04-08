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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

حلويات رمضان.. طريقة عمل الدحدح الفلسطينى

صدى البلد

تفضل ربات المنزل تقديم الاكلات والحلويات المختلفة ولذلك نقدم لكي اليوم طريقة عمل الدحدح الفلسطينى 


طريقة عمل الدحدح الفلسطينى 

المقادير
2 كيلو سميد ناعم، منهم 3 أكواب كبار للحشو
1 كوب زيت
1 كوب كبير جوز هند
7 ملاعق كبيرة قرفة
3 أكواب ونصف سكر
1 كوب سمن
1 كوب دقيق
1 كوب سكر
1 ملعقة صغيرة بكينج بودر
1 ملعقة كبيرة خميرة
1 ملعقة كبيرة عصفر
2 كوب حليب سائل

طريقة التحضير 
قومي بخلط 3 أكواب من السميد مع كوب جوز الهند والقرفة و3 أكواب ونصف من السكر، يتم خلط المكونات الجافة جيدًا، يمكنك إضافة رشة مياة للترطيب ومزجهم معًا جيدًا. واتركي الخليط جانبًا للحشو.
اخلطي باقي السميد مع الدقيق والعصفر والسكر والخميرة، ثم ضيفي البيكنج بودر والزيت الدافئ قليلًا والسمن، يتم فكرهم جيدًا.
ضيفي الحليب للعجين وابدأي العجن حتى تصبح عجينة طريقة قابلة للفرد، إذا كانت تحتاج مزيد من الماء لتصبح طريقة فأضيفي القليل.
قسمي العجينة إلى قسمين متساويين، افردي الجزء الأول من العجينة في أسفل صينية الفرن المدهونة بالزيت بنسب متساوية، ثم يتم وضع الحشو أيضًا بنسب متساوية على العجين، والجزء الثاني يوضع أعلى الحشو.
يمكنك نقش أي شكل تحبينه على العجينة، ثم قومي بترك العجينة تختمر قليلًا لمدة ساعة.
ضعي الصينية في الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة 30 دقيقة أو حتى تحمر الجوانب ويحمر وجهها.
تُترك حتى تبرد ثم يتم تقديمها

طريقة عمل الدحدح الفليسطينى الفلسطينى فلسطين حلويات رمضان

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