نصائح الإفطار الصحي للتغلب على مشاكل الجسم في الصيف.. تعرف عليها

عندما تغرب الشمس ، يجتمع الأصدقاء والعائلات معًا للاحتفال بعد صيام يوم طويل. لذلك ، فإن ما تأكله وكيف تأكل بشكل صحيح من أجل البقاء بصحة جيدة يصبح مصدر قلق، لأن نمط وجبتك يأخذ منعطفًا بمقدار 360 درجة هذه الأيام.

ونظرًا لأن شهر رمضان هو شهر لممارسة عادات الأكل الجيدة ، فقد قمنا بعمل قائمة ببعض النصائح الصحية مثل تجنب السكريات الزائدة والأطعمة المقلية.

اتبع هذه النصائح أثناء الإفطار لتجنب الانتفاخ والإفراط في تناول الطعام والتغلب علي حرارة الصيف.

نصائح الإفطار لتناول الطعام الصحي في رمضان



لا تؤجل الإفطار

عادة ما يحدث أن المرء لا يستطيع تناول وجبته في الوقت المحدد على الرغم من صيامه طوال اليوم.

لكن ، لا ينبغي الاستخفاف بهذا لأن البقاء بدون طعام لفترات زمنية غير منتظمة أمر غير صحي. خاصة خلال هذا الموسم ، عندما تكون الحرارة في ذروتها، فإنها تميل إلى استنزاف غذائك من خلال العرق ويمكن أن تجعلك متعبًا بشدة. لذلك ، تأكد من تناول وجباتك في الوقت المحدد.

ابدأ بمشروب

الجفاف هو أحد الأسباب الرئيسية للعديد من المخاطر الصحية في الصيف.

وخلال شهر رمضان ، عندما لا يتمكن المرء من شرب الماء طوال اليوم ، من المهم أن ترطب نفسك بشكل صحيح خلال الإفطار. مع ذلك ، تناول المياه بكميات مناسبة قبل وجبات الطعام ولا تنتفخ نفسك قبل العشاء.

يمكنك حتى تجميع كوب الماء الخاص بك عن طريق إضافة بعض البروتين والخضروات والفواكه.

تناول الكربوهيدرات

تناول الطعام الصحي واستبعاد الكربوهيدرات خطأ. أثناء الصيام ، يتغير جسمك ويستخدم الكربوهيدرات المخزنة التي تسمى الجليكوجين للحصول على الطاقة. هذا يجعل من المهم بالنسبة لك إعادة ملء تلك الكربوهيدرات المستخدمة في جسمك لبدء اليوم التالي.

لذلك أضف بعض الكربوهيدرات مثل البطاطا الحلوة والأرز البني والمكرونة وما إلى ذلك إلى وجبتك.