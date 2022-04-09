صحية ولذيذة .. طريقة عمل سمبوسك بالدقيق الأسمر

سمبوسك بالدقيق الأسمر من الأطباق الجانبية التي يمكنك تناولها وخصوصا الأشخاص الذين يبحثون عن وصفات صحية و قليلة السعرات الحرارية.

وقدمت الشيف غادة التلي مقدمة برنامج زعفران وفانيلا المذاع على قناة سي بي سي سفرة طريقة عمل سمبوسك بالدقيق الأسمرفي المنزل.

مقادير سمبوسك بالدقيق الأسمر

2 كوب دقيق أسمر كامل الحبة

1 كوب دقيق أبيض

نصف ملعقة كبيرة بيكينج باودر

ملح

2 ملعقة كبيرة لبن بودرة

ربع كوب زيت

ماء للعجن

-الحشوة

1 ملعقة كبيرة زيت

بصل

1 كوب بسلة وجزر

ملح وفلفل

1 ملعقة صغيرة زنجبيل بودرة

نصف ملعقة صغيرة كركم

1 ملعقة صغيرة كاري



طريقة تحضير سمبوسك بالدقيق الأسمر

للحشو

-يشوح البصل في الزيت مع البسلة والجزر ويتبل بالملح والفلفل والتوابل .

للعجين

- في العجان يضاف الدقيق الأسمر والدقيق الأبيض والبيكنج بودر والملح واللبن البودر والزيت والماء ويعجن حتى الحصول على قوام العجين .

- يترك العجين ليرتاح قليلا ويفرد ويقطع باستخدام القطاعة .

- يحشى السمبوسك بالحشو المعد ويطهى بالفرن ويقدم .