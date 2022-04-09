صحية ولذيذة .. طريقة عمل سمبوسك بالدقيق الأسمر

سمبوسك بالدقيق الأسمر من الأطباق الجانبية التي يمكنك تناولها وخصوصا الأشخاص الذين يبحثون عن وصفات صحية و قليلة السعرات الحرارية.
وقدمت الشيف غادة التلي مقدمة برنامج زعفران وفانيلا المذاع على قناة سي بي سي سفرة طريقة عمل سمبوسك بالدقيق الأسمرفي المنزل.
مقادير سمبوسك بالدقيق الأسمر
2 كوب دقيق أسمر كامل الحبة
1 كوب دقيق أبيض
نصف ملعقة كبيرة بيكينج باودر
ملح
2 ملعقة كبيرة لبن بودرة
ربع كوب زيت
ماء للعجن
-الحشوة
1 ملعقة كبيرة زيت
بصل
1 كوب بسلة وجزر
ملح وفلفل
1 ملعقة صغيرة زنجبيل بودرة
نصف ملعقة صغيرة كركم
1 ملعقة صغيرة كاري
طريقة تحضير سمبوسك بالدقيق الأسمر
للحشو
-يشوح البصل في الزيت مع البسلة والجزر ويتبل بالملح والفلفل والتوابل .
للعجين
- في العجان يضاف الدقيق الأسمر والدقيق الأبيض والبيكنج بودر والملح واللبن البودر والزيت والماء ويعجن حتى الحصول على قوام العجين .
- يترك العجين ليرتاح قليلا ويفرد ويقطع باستخدام القطاعة .
- يحشى السمبوسك بالحشو المعد ويطهى بالفرن ويقدم .