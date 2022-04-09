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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

صحية ولذيذة .. طريقة عمل سمبوسك بالدقيق الأسمر

سمبوسك بالدقيق الأسمر
سمبوسك بالدقيق الأسمر

سمبوسك بالدقيق الأسمر من الأطباق الجانبية التي يمكنك تناولها وخصوصا الأشخاص الذين يبحثون عن وصفات صحية و قليلة السعرات الحرارية.

وقدمت الشيف غادة التلي مقدمة برنامج  زعفران وفانيلا المذاع على قناة سي بي سي سفرة طريقة عمل  سمبوسك بالدقيق الأسمرفي المنزل.

مقادير سمبوسك بالدقيق الأسمر

2 كوب دقيق أسمر  كامل الحبة

1 كوب دقيق أبيض

 نصف ملعقة كبيرة بيكينج باودر

 ملح 

2 ملعقة كبيرة لبن بودرة

 ربع كوب زيت

ماء للعجن 

-الحشوة

1 ملعقة كبيرة زيت

بصل

 1 كوب بسلة وجزر

 ملح وفلفل 

1 ملعقة صغيرة زنجبيل بودرة

 نصف ملعقة صغيرة كركم

 1 ملعقة صغيرة كاري 


طريقة تحضير سمبوسك بالدقيق الأسمر

للحشو

-يشوح البصل في الزيت مع البسلة والجزر ويتبل بالملح والفلفل والتوابل .

للعجين

- في العجان يضاف الدقيق الأسمر والدقيق الأبيض والبيكنج بودر والملح واللبن البودر والزيت والماء ويعجن حتى الحصول على قوام العجين .

- يترك العجين ليرتاح قليلا ويفرد ويقطع باستخدام القطاعة .

- يحشى السمبوسك بالحشو المعد ويطهى بالفرن ويقدم .

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