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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملة لتوعية المواطنين بدورهم في الحفاظ على المياه وترشيد الاستهلاك بأسيوط

حملة توعية لترشيد
حملة توعية لترشيد إستهلاك المياه بأسيوط

تواصل شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد خطتها التوعوية خلال شهر رمضان لتوعية المواطنين بدورهم في الحفاظ على المياه وترشيد استهلاكها ونشر الوعي البيئي لتعزيز سلوك الترشيد والاقتصاد في استخدام المياه والادارة السليمة للموارد المائية في ظل ارتفاع الاحتياجات المائية.

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وقال المهندس هشام درة رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للشركة أن الفريق التوعوي يجوب مراكز محافظة أسيوط وينظم الحملات التوعوية التي تهدف إلى الارتقاء بالمستوي الثقافي للمواطنين نحو المياه وترشيد استهلاكها وتقليل المياه المهدرة للحفاظ على أهم موارد الحياة امتثالا للخطة التوعوية المعلنة بالشركة والتي تأتي في إطار الدور الفعال لكافة الشركات التابعة والفكر التوعوي الذي تحمله الشركة القابضة للمياه.


وأشار دره إلى أن فريق التوعوي نفذ أنشطة توعوية مختلفة لتشمل جميع فئات المجتمع بمركز صدفا حرصا علي الموارد المائية وتحقيقا لأسلوب الترشيد الذي نصت عليه الأديان السماوية وذلك بتنفيذ حملات (طرق الأبواب) للتواصل مع ربات البيوت واكسابهن المبادئ والاسس الأولية للسباكة والتي تمكنهن من إصلاح الأعطال المنزلية البسيطة حفاظا علي كمية المياه المهدرة في حالة وجود اعطال كما وزع الفريق التوعوي بعض المنشورات والمطويات التوعوية التي تحمل عدد من الرسائل الإرشادية الهادفة إلي عدم الاستهلاك الجائر للمياه واستخدامها الاستخدام الأمثل ، كما التقي الفريق التوعوي بالمواطنين بالشوارع وحادثهم بضرورة الحفاظ على المياه وإجراء استطلاع لآرائهم حول الخدمة المقدمة في قطاعي المياه والصرف الصحي والرد علي استفساراتهم حول الإجراءات المتبعة للحصول علي مختلف الخدمات المقدمة وازالة أي معوقات تحول دون تحقيق خدمة متميزة مستدامة في كافه الارجاء، لافتا إلي أنه يمكن للمواطنين التواصل والاستعلام عن أي استفسار أو تقديم أي شكوى تتعلق بالمستوى الخدمي لقطاعي مياه الشرب والصرف الصحي من خلال التواصل عبر الخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي والذي يعمل على مدار الساعة بالتعامل الفوري مع شكاوى المواطنين أو الاتصال عبر الهاتف المحمول على رقم 01280733990 وواتساب على الرقم 01206179891 او عبر الصفحة الرسمية للشركة أو موقعها الرسمي.


وناشد فريق التوعية والمشاركة المجتمعية السادة المواطنين بضرورة الحفاظ على المياه باعتبارها واجب وطني ومسئولية كبيرة تقع على عاتق الجميع، وتوعيتهم بضرورة الحفاظ على البنية التحتية لشبكات المياه والصرف الصحي لتقليل كمية المياه المهدرة أثناء أعمال الصيانة، والحد من الإسراف في المياه داخل المنازل، والاهتمام بعمليات الصيانة الداخلية البسيطة لتلاشي وجود تسريب قطرات الماء

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